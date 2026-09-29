Quaest: Marília, 19%; Humberto, 17% e Mendonça, 10% na disputa pelo Senado em Pernambuco

Pesquisa divulgada nesta terça (29) foi encomendada pela Globo. Margem de erro é de três pontos percentuais

Novo levantamento foi publicado nesta terça-feira (30) (Fotos: Crysli Viana, Rafael Vieira/DP Foto e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Senado em Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (29), mostra Marília Arraes (PDT) liderando no cenário com 19% da intenção dos votos, enquanto Humberto Costa (PT) aparece com 17%. Em seguida, Mendonça Filho (PL) tem 10%.

Os dados, referentes à pesquisa estimulada, apontam um crescimento de um ponto percentual de Marília e três de Humberto Costa em relação à última rodada do estudo, divulgado em 23 de setembro. Mendonça manteve o índice.

Em seguida, o levantamento desta terça traz Eduardo da Fonte (PP) com 7% (eram 8%) e Túlio Gadêlha (PSD), somando 3% (eram 4%).

Os candidatos Carlos Sant'anna (Novo) e Pastor Gilvan Costa (Democrata) se mantiveram com 1%, enquanto Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) registraram queda de 1% para 0%.

Já Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO) e Mariano Macedo (PSTU) se mantiveram sem pontuar na pesquisa.

Por fim, o número de indecisos cresceu para 23% (eram 21%). Branco/nulo/não vai votar são 19% (eram 21%).

Espontânea

Na pesquisa espontânea da Quaest, em que os entrevistados não têm acesso a lista com nome dos candidatos, 68% dos eleitores se mostraram indecisos (eram 73%), porque não souberam citar um candidato.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 eleitores em todo o país, entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratado pela Globo, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e somente após os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

Na próxima quarta-feira (30), o Diario também divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.



