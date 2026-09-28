Raquel Lyra propõe suporte aos clubes pernambucanos após proibição das bets

Governadora e candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD). (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raque Lyra (PSD), participou, na manhã desta segunda-feira (28), de um encontro com mulheres da Comunidade Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro, em agenda conjunta com a vice Priscila Krause (PSD) e os candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha.

Na ocasião, durante coletiva de imprensa, Raquel Lyra comentou sobre a reunião com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e presidentes dos clubes do estado sobre os possíveis impactos do fim das casas de aposta, popularmente conhecidas como bets. Segundo a gestora, o governo de Pernambuco pretende apoiar os clubes pernambucanos durante o período de transição.

“Estivemos reunidos com a Federação Pernambucana de Futebol, com todos os clubes, dentro de uma clareza muito grande, a de que o futebol pernambucano é maior do que as bets. O Governo do Estado está aqui disposto. Criamos um grupo de trabalho; já estão lá reunidos para darmos suporte para que os clubes de Pernambuco fiquem de pé. Havia, sim, grande parte dos clubes pernambucanos com o apoio de casas de apostas”, declarou.

Ainda conforme a candidata à reeleição, a proposta da gestão é criar um projeto de “suporte transitório e emergencial aos clubes de Pernambuco” e de “desenvolvimento do esporte no nosso Estado”, viabilizando apoios de curto e médio prazo aos clubes.

“Seja através de uma rede de financiamento com juros subsidiados, com uma carência maior, seja através de uma transmissão dos jogos de futebol. Ou através de programas de impacto social, que alguns desses clubes já fazem e que podem suportar mais gente, como alunos da nossa rede pública e as comunidades do entorno dos centros de treinamento e dos grandes estádios. E também com a proposta de que parte das areninhas seja administrada por eles, das 200 que nós estamos a criar em Pernambuco”, afirmou.



Convocação

No último domingo (27), por meio das redes sociais, Lyra anunciou a convocação para a reunião, Mediante um vídeo, ela avaliou a medida, assinada pelo presidente Lula (PT) após agenda no Recife, como positiva e reafirmou o seu posicionamento sobre o assunto.

Diante do fim das bets no Brasil, que é algo positivo, diante do impacto econômico que isso gera dentro dos clubes, saber o que o estado pode fazer para ajudar os times [a ficarem] de pé. Sabe por quê? Porque o futebol pernambucano é muito maior do que bet", disse.