Atlas/Bloomberg: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no 2º turno

Senador do PL tem 47,7% e o presidente, 47,6%, dentro da margem de erro; Lula vence os demais adversários testados

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (29). Flávio tem 47,7% das intenções de voto, e Lula, 47,6%. A margem de erro é de 1 ponto, para mais ou para menos. Indecisos, brancos e nulos somam 4,8%.

O levantamento também simulou disputas de Lula contra os outros candidatos, e o petista vence todas.

Contra Ronaldo Caiado (PSD): 45,9% a 43,4%.

Contra Romeu Zema (Partido Novo): 47,4% a 41,2%.

Contra Augusto Cury (Avante): 46,2% a 36,1%.

Contra Renan Santos (Missão), 46,4% a 28,9%.

No primeiro turno, na mesma pesquisa, Lula tem 45,3%, e Flávio, 42,2%. Renan Santos aparece em terceiro, com 5,2%. Os dois principais candidatos oscilaram para baixo em relação à rodada de 22 de setembro, quando Lula tinha 45,8%, e Flávio, 43,4%.

A Atlas entrevistou 5.005 pessoas com 16 anos ou mais pela internet, entre 23 e 28 de setembro, com recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi paga com recursos próprios e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04391/2026.



Pesquisa em Pernambuco

Na próxima quarta-feira (30), o Diario divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.