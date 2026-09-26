Em campanha no Sertão, Raquel diz que Hospital Regional de Petrolina terá R$ 300 milhões

Raquel afirmou que o terreno da nova unidade já foi escolhido e que a elaboração do projeto está em fase final

A agenda reuniu aliados políticos da governadora na região, entre eles o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (Foto: Hesíodo Góes)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou neste sábado (26) que o projeto do Hospital Regional de Petrolina prevê um investimento de R$ 300 milhões. Durante agenda de campanha no Sertão do São Francisco, ela disse que o terreno da nova unidade já foi escolhido e que a elaboração do projeto está em fase final.

A construção do hospital já havia sido anunciada pelo Governo de Pernambuco em abril deste ano, durante outra passagem da governadora por Petrolina. Na ocasião, a gestão informou que a unidade seria construída pelo Estado e gerida pelo município. Neste sábado, Raquel apresentou novos detalhes sobre o empreendimento, mas não informou prazo para o início das obras.

“Eu vim aqui assumir um compromisso com vocês: o Hospital Dom Malan vai virar hospital pediátrico e maternidade. O Hospital Municipal também é compromisso nosso. E vem aí o Hospital Regional de Petrolina. Serão R$ 300 milhões em investimentos, garantindo a esse povo o direito de cuidar da saúde mais perto de casa. A gente já escolheu o terreno e está terminando o projeto”, afirmou.

Atualmente, o Dom Malan integra a rede estadual e concentra atendimentos materno-infantis na região. A proposta apresentada por Raquel prevê que a unidade seja direcionada à pediatria e à maternidade com a implantação do novo hospital regional.

O anúncio foi feito durante uma caminhada de campanha pelas ruas do Centro de Petrolina. Após um percurso de cerca de dois quilômetros, Raquel discursou em um palco montado nas proximidades da Praça do Centenário.

No discurso, a candidata também citou a expansão da rede hospitalar durante sua gestão como argumento para sustentar a viabilidade do novo empreendimento.

“Para quem já entregou mais de mil leitos, tem cinco hospitais em construção e já entregou dois, é claro que o próximo é o de Petrolina”, declarou.

A agenda reuniu aliados políticos da governadora na região, entre eles os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além do ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal Miguel Coelho (União), que chegou a carregar Raquel nas costas durante a caminhada de hoje no município.

Também participaram o deputado estadual e candidato à reeleição Antonio Coelho (União), o deputado federal Fernando Filho (União), que disputa novo mandato, o prefeito de Petrolina, Simão Durando, e o vice-prefeito Ricardo Coelho.