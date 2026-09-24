Sobe para 771 seções eleitorais com mudança de local em Pernambuco; veja como conferir alteração

Dado foi divulgado após balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que contabilizou mudança de local em 771 seções eleitorais. Órgão orienta eleitores a checarem locais de votação

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

A pouco mais de uma semana das Eleições 2026, o número de seções eleitorais que terão mudança no local de votação em Pernambuco chegou a 771. O balanço atualizado foi divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

As alterações estão distribuídas por 90 municípios e atingem cerca de 3,5% das 22.091 seções eleitorais do estado. O levantamento considera como referência os locais utilizados nas eleições municipais de 2024.

Segundo o TRE-PE, as mudanças podem ser definitivas ou provisórias. No primeiro caso, a seção passou para um novo endereço ou foi agregada a outra. No segundo, a transferência vale somente para as eleições deste ano, com funcionamento temporário em outro local.

Municípios com mais alterações

Das 771 seções que mudaram, o Recife concentra o maior número de seções com novo local, com 88 no total, segundo o TRE-PE. Depois aparecem Olinda (38), Carpina (31), Lagoa de Itaenga (30) e Paulista (29).

A lista completa, com a zona, a seção, o local de 2024, o novo local e o tipo de mudança, está disponível neste link.

Orientação

O TRE-PE orienta que eleitoras e eleitores confiram antecipadamente seus respectivos locais de votação para evitar imprevistos.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TRE-PE ou ainda pelo telefone e WhatsApp (81) 3194-9400. É preciso informar o nome, o número do título de eleitor ou o CPF.

Também é possível procurar a própria seção na lista em anexo, pelo número da zona e da seção que aparecem no título de eleitor.