Em ato no Recife, Lula diz que 'mulheres conscientes votam em mulheres'

A declaração do presidente aconteceu ao lado de João Campos (PSB), que é candidato ao governo de Pernambuco e tem como principal adversária no cargo a governadora Raquel Lyra (PSD)

Presidente Lula (PT) em meio à multidão no Recife (Karol Rodrigues / DP Foto.)

O presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (25), o aumento da representatividade feminina na política. Durante ato eleitoral no Marco Zero, no Bairro do Recife, o chefe do Executivo afirmou que uma maior conscientização do eleitorado feminino pode levar a um Congresso Nacional com maioria de mulheres.

A declaração ocorreu ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), que disputa o Palácio do Campo das Princesas contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSD). Também estavam presentes o candidato à reeleição para o Senado, Humberto Costa (PT), e da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT), além de outras lideranças aliadas.

“Eu queria te dizer [João Campos] uma coisa: as mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulheres, um dia a gente pode ter uma maioria congressual feminina, e não de homens”, declarou o presidente.

Em seu discurso, Lula também convocou a militância a votar em parlamentares alinhados aos projetos das suas gestões: “Depois de votar nos deputados estaduais e federais, você vai votar no senador. É simples, gente. Vocês não podem votar em alguém que não esteja alinhado comigo e com o João”, concluiu.