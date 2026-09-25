Ao lado de João Campos e aliados, Lula exibe cartaz pedindo "fim das bets" durante ato no Recife

Lula deve assinar, ainda nesta sexta (25), uma medida provisória (MP) para endurecer as regras sobre o funcionamento das casas de apostas on-line no país

Humberto Costa, Marilia Arraes, João Campos e Lula em ato no Recife nesta sexta-feira 25.09.26 (Karol Rodrigues/DP Foto)

Durante ato no Centro do Recife, na manhã desta sexta-feira (25), o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escreveu "fim das bets" em um cartaz ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), do candidato à reeleição para o Senado, Humberto Costa (PT), e da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT).

Lula deve assinar, ainda nesta sexta-feira (25), uma medida provisória (MP) para endurecer as regras sobre o funcionamento das casas de apostas on-line no país, as chamadas bets.

Ato no Recife

Lula cumpre agenda no Centro do Recife na manhã desta sexta-feira (25). Na capital pernambucana, o petista participa do ato público "Brasil Pronto pra Mais", fortalecendo a aliança com a Frente Popular de Pernambuco.

Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, Lula percorrerá as ruas entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), do candidato à reeleição ao Senado, Humberto Costa (PT), e da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT).