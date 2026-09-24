Datafolha: Marília, Humberto e Mendonça estão tecnicamente empatados na disputa pelo Senado

Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) aparecem, respectivamente, com 19%, 17% e 13% das intenções de voto

Em relação ao último levantamento Datafolha, divulgado em 11 de setembro, Marília caiu um ponto percentual, enquanto Humberto e Mendonça cresceram um ponto (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A nova rodada da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra um empate técnico entre três candidatos ao Senado por Pernambuco. Marília Arraes (PDT) tem 19% das intenções, enquanto Humberto Costa (PT) aparece com 17% e Mendonça Filho (PL) 13% das intenções de voto. Os dados configuram empate técnico dentro da margem de erro do estudo, que é de três pontos percentuais.

Os números dizem respeito ao cenário estimulado da pesquisa. Em relação ao último levantamento Datafolha, divulgado em 11 de setembro, Marília caiu um ponto percentual, enquanto Humberto e Mendonça cresceram um ponto.

Os candidatos que aparecem a seguir no estudo desta quinta são Eduardo da Fonte (PP), com 10%; Túlio Gadêlha (PSD), com 6% e Carlos Sant'anna (Novo), com 2%.

Pastor Gilvan Costa (Democrata), Mariano Macedo (PSTU), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) têm 1%. Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) têm 0%.

Os eleitores que responderam que votarão branco, nulo ou em nenhum dos candidatos citados são 19%, enquanto os indecisos são 10%.

Espontânea

No cenário espontâneo, no qual a lista de candidatos não é mostrada, 58% dos entrevistados se mostraram indecisos, assim como no levantamento do dia 11.

Balanço

Em comparação com a última rodada do Datafolha, Eduardo da Fonte (PP) manteve as intenções de voto, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) cresceu um ponto. Carlos Sant'anna (Novo) também manteve, e o Pastor Gilvan Costa (Democrata) caiu um ponto.

Mariano Macedo (PSTU) continuou com 1%, assim como Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP). Já Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) seguiram com 0% das intenções.

Pesquisa

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

Na próxima semana, haverá a divulgação da pesquisa para o Governo de Pernambuco que o Diario contratou junto ao Instituto Paraná Pesquisas.

