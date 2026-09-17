Datafolha: Lula com 39% e Flávio com 36% mantém empate técnico no 1º turno

Presidenciáveis, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Ricardo Stuckert/Charles Vieira)

Um empate técnico entre o presidente Lula (PT), que concorre à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) se mantém no 1º turno das eleições, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17). No novo levantamento, Lula contabiliza os mesmos 39% de intenções de voto da última semana e Flávio aparece com 36%. No último dia 14, o candidato do PL contabilizava 35%.

A grande maioria dos candidatos manteve o percentual de intenções do último levantamento do instituto, da última sexta-feira (11): o escritor Augusto Cury (Avante) volta a aparecer com 6%; Ronaldo Caiado (PSD) com 4%; Renan Santos (Missão) com 3%; Romeu Zema (Novo) com 2% e Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.

Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC), que antes reuniam 1% do apoio do eleitorado, contabilizam 0. Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) permanecem com o percentual zerado. Ainda de acordo com a estimulada, 6% dos eleitores afirmam que votarão branco ou nulo, enquanto o percentual de indecisos caiu de 4% para 3%.

A atualização vem na esteira de polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Na terça-feira (15), a Alta Corte iniciou a análise sobre a validade de uma investigação do ministro Alexandre de Moraes, após a relação do magistrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ser revelada pelo ministro André Mendonça, quando então relator do escândalo conhecido como Caso Master.

Os números correspondem à pesquisa estimulada encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no TSE é BR-04029/2026.



*com informações do G1.