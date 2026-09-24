Em rádio cristã, João Campos cita Bíblia ao criticar Raquel e relembrar Eduardo Campos

Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB) participou de sabatina na Rádio Maranata, em Jaboatão dos Guararapes, e criticou as áreas de saúde, educação e segurança da gestão de Raquel Lyra (PSD)

João Campos (PSB) (Karol Rodrigues/ DP Foto)

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a criticar a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) durante sabatina, nesta quinta-feira (24), na Rádio Maranata, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Na entrevista, o ex-prefeito do Recife citou a Bíblia ao questionar a chefe do Executivo estadual e ao relembrar o pai dele, o ex-governador Eduardo Campos.

Na ocasião, o socialista utilizou o tempo das considerações finais para resgatar o episódio envolvendo uma fala de Raquel que sugere que uma mulher passasse por laqueadura sem saber. O caso repercutiu no domingo (20).

João classificou a declaração como "criminosa" e contrária aos princípios cristãos. “Isso afronta o direito do cidadão, a liberdade da mulher e vai contra o que a gente aprende do ponto de vista cristão”, disse João, citando o livro de Gênesis.

Críticas à gestão

Além disso, João reforçou críticas a áreas como educação, saúde e segurança pública. O socialista também voltou a questionar a reforma do Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

“As reformas que eles fizeram foram reformas erradas. Eu reformei mais de 100 unidades de saúde. Todas a gente começava de dentro para fora. Veja o caso da Restauração começaram pela fachada para depois ir para dentro. É claro que isso tem má intenção”, disse João.

Ao defender sua candidatura ao governo de Pernambuco, João afirmou que a atual gestão tem “pouca entrega” e resgatou projetos de quando foi prefeito do Recife.

“Eu quero comparar meu governo como prefeito versus o governo do Estado de Pernambuco. Você que é da Região Metropolitana do Recife, me diga uma grande obra do governo do Estado? Agora, olhando para nossa gestão, nós fizemos hospital, 4 UPAs, 6 Upinhas, fizemos 150 grandes encostas, fizemos mais de 200 ruas pavimentadas”, detalhou.

Além disso, João também recorreu a uma passagem bíblica ao falar sobre o pai, o ex-governador Eduardo Campos, e a influência dele em sua formação política.

“Essa política larga foi como eu aprendi com meu pai. Na vida, como a própria Bíblia diz, na Palavra de Deus, a gente tem que honrar pai e mãe. Eu aprendi a ser gente com meu pai e com minha mãe. E aprendi a fazer política com meu pai. Meu pai era um cara largo, era um cara que não fazia conta pequena, não fazia atos pequenos de perseguição, de ódio, nada disso. Ele gostava de reunir as pessoas”, disse.

João afirmou também que irá “governar para todos”, incluindo para as pessoas que não votaram nele. “Quero dizer: 'Irmão, com muita paz no coração. A gente vai estar junto na frente’”, comentou.

Facções

O triplo homicídio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (24), na Zona Norte do Recife, também foi abordado durante a sabatina.

Ao comentar o caso, João afirmou que o episódio estaria relacionado à presença de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) em Pernambuco.

“No meu governo, bandido não vai ter vez”, afirmou João, ao relembrar a proposta do Pacto Antifacções, que, segundo ele, prevê uma estrutura específica para o enfrentamento do crime organizado, reunindo forças policiais, inteligência e órgãos federais.



