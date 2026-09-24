Flávio Bolsonaro tentou falar com Vorcaro nos quatro dias antes da prisão do banqueiro

A PF extraiu do celular de Vorcaro cerca de três meses de conversas com o senador, mas o histórico anterior a agosto de 2025 já não estava mais disponível no aparelho

Flávio confirmou publicamente apenas um encontro presencial com o banqueiro, no fim de 2025 (BRUNO PERES/AGÊNCIA BRASIL)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) tentou repetidamente falar por telefone e mensagem com o banqueiro Daniel Vorcaro nos quatro dias que antecederam a primeira prisão do dono do Banco Master, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Os registros foram encontrados pela Polícia Federal (PF) no celular de Vorcaro, apreendido no momento da prisão.

Vorcaro foi preso no fim da tarde de 17 de novembro de 2025 ao tentar embarcar no Aeroporto de Guarulhos rumo ao exterior. O mandado, expedido pela 10ª Vara Federal de Brasília, estava previsto para o dia seguinte, mas foi antecipado sob suspeita de tentativa de fuga.

A sequência de tentativas

A primeira tentativa registrada ocorreu em 13 de novembro de 2025, pela manhã. "Fala mermão! Bom dia! Pode atender?", escreveu Flávio. Vorcaro respondeu que retornaria em meia hora.

No dia seguinte, 14 de novembro, o diálogo mostra uma chamada de voz do senador que não foi completada. Em 15 de novembro, Vorcaro justificou a ausência dizendo "Tava trânsito voo o tem", e Flávio insistiu perguntando "Pode atender?".

Em 16 de novembro, véspera da prisão, houve nova chamada perdida. Vorcaro disse que estava na igreja e que ligaria depois. Flávio respondeu "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs".

Procurada pela reportagem do Estadão, a assessoria de Flávio Bolsonaro não respondeu.

O pano de fundo das conversas

A PF extraiu do celular de Vorcaro cerca de três meses de conversas com o senador, mas o histórico anterior a agosto de 2025 já não estava mais disponível no aparelho, que apagava mensagens automaticamente após 90 dias.

Nesse período recuperado, os diálogos mencionam seis encontros entre os dois, embora não seja possível confirmar se todos de fato ocorreram, e trazem cobranças recorrentes de Flávio sobre repasses ao filme Dark Horse, cinebiografia do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, num total de cerca de R$ 60 milhões. Parte dessas cobranças já havia sido divulgada em maio pelo site Intercept Brasil; o Estadão afirma ter tido acesso a trechos inéditos.

O contato entre os dois havia começado em 16 de dezembro de 2024, quando Vorcaro salvou o número do senador. Flávio confirmou publicamente apenas um encontro presencial com o banqueiro, no fim de 2025, já depois da primeira prisão dele, dizendo à imprensa que foi até a casa de Vorcaro em São Paulo para "pôr um ponto final nessa história" ligada ao financiamento do filme.



As mensagens de Vorcaro a Moraes



Na mesma janela de tempo, já era pública a investigação da PF sobre possíveis crimes na gestão do Banco Master, além da pressão para que o Banco Central liquidasse a instituição. Anotações encontradas no celular do banqueiro indicam que ele sabia com antecedência que seria alvo de novas medidas e chegou a esboçar um plano para deixar o país.

Segundo o Estadão, mensagens atribuídas a Vorcaro foram enviadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pedindo ajuda para tentar conter as investigações. Em uma delas, datada de 15 de novembro de 2025, dois dias antes da prisão, Vorcaro perguntou ao ministro: "Acha que segunda já tenho que estar fora?"





