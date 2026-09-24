Em evento com empresários, Priscila Krause orienta apoiadores a buscarem eleitores que podem mudar de voto

Vice-governadora citou pesquisa Quaest anterior para defender estratégia na reta final. Raquel afirma estar "feliz" e diz que tem recebido "carinho imenso" da população

Governadora Raquel Lyra (PSD) ao lado da vice Priscila Krause (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), afirmou em um evento com empresários no Recife que a campanha a favor de Raquel Lyra precisa avançar sobre o eleitorado que ainda admite mudar de voto na reta final da disputa pelo Governo de Pernambuco.

Durante o encontro, nesta quinta-feira (24), ela citou um dado da pesquisa Quaest anterior e afirmou: “Cerca de 27% dos eleitores do nosso adversário admite mudar de voto. A gente precisa buscar esses votos dos indecisos e aqueles que podem vir”.

O percentual mencionado por Priscila corresponde à pesquisa Quaest divulgada em 8 de setembro. Naquele levantamento, 23% dos entrevistados disseram que ainda poderiam mudar de voto, enquanto 76% afirmaram considerar a escolha definitiva. No entanto, a parcela aberta à mudança não correspondia exclusivamente a eleitores de João Campos e incluía pessoas que declaravam voto nos diferentes candidatos.

A nova rodada da Quaest, divulgada na quarta-feira (23), mostrou uma redução desse espaço de mudança. O levantamento apontou que 41% dos eleitores ainda consideram que podem mudar de voto, enquanto Raquel Lyra aparece com 41% e João Campos (PSB), com 39% no cenário estimulado. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Na comparação com a pesquisa anterior, Raquel oscilou de 43% para 41%, enquanto João Campos passou de 37% para 39%. A diferença numérica entre os dois caiu, portanto, de seis para dois pontos percentuais.

Priscila, porém, apresentou o dado sob a ótica da campanha governista, defendendo que a candidatura deve trabalhar tanto para conquistar os indecisos quanto para convencer eleitores que ainda não consideram definitiva a escolha por outro candidato.

No mesmo evento, Raquel Lyra afirmou que mantém uma rotina intensa desde o início da campanha. “Desde o início das eleições eu estou trabalhando muito. Mas não está diferente do que eu fiz antes. É de manhã, de tarde, de noite, dia santo, feriado… Estou feliz, trabalhando, pedindo voto e encontrando um carinho imenso da população, onde quer que eu vá”, declarou.

No segundo turno, a pesquisa da Quaest também aponta empate técnico e Raquel aparece com 43%, contra 41% de João Campos. O levantamento ouviu presencialmente 1.302 eleitores de Pernambuco entre os dias 19 e 22 de setembro.

Eleitorado feminino

A mobilização da campanha também ocorre após a pesquisa apontar mudança no desempenho dos dois principais candidatos entre as mulheres. O resultado veio na sequência de uma semana em que Raquel e João realizaram agendas direcionadas ao eleitorado feminino, diante da repercussão da declaração da governadora sobre laqueadura, pela qual ela afirmou ter se retratado e alegou ter sido descontextualizada.

Na nova Quaest, João Campos passou de 39% para 43% entre as mulheres, enquanto Raquel oscilou de 38% para 34%. Entre os homens, a governadora aparece com 49%, contra 35% do candidato do PSB.

