Raquel Lyra diz ter "preocupação zero" com caso Banco Master e afirma que não conhecia instituição

"Eu pensava que Master era só cartão de crédito", disse governadora sobre o banco nesta quinta-feira (24), durante reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atitude Pernambuco, em Boa Viagem

A governadora e candidata à reeleição em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), durante reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atitude Pernambuco (Foto: Adelmo Lucena/DP)

A governadora e candidata à reeleição em Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta quinta-feira (24) ter “preocupação zero” com o caso envolvendo o Banco Master. Durante reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atitude Pernambuco, no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, no Recife, ela disse que sequer conhecia a instituição financeira e afirmou que pensava que “Master era só cartão de crédito”.

“Eu não tenho nenhuma preocupação com o Banco Master, zero. Eu pensava que Master era só cartão de crédito. Eu vim descobrir de verdade (estou falando sério), eu não conhecia.”

A declaração foi feita diante das investigações sobre o banco, que foi colocado em liquidação extrajudicial pelo Banco Central em novembro de 2025. Na ocasião, o BC apontou grave crise de liquidez, comprometimento da situação econômico-financeira e graves violações às normas que regulam as instituições do sistema financeiro.

O caso é investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero e envolve, entre outros pontos, suspeitas de fraudes financeiras e operações realizadas pelo Banco de Brasília (BRB) com o Master. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Master, está preso e é investigado por suspeitas de corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias.

Ao comentar o assunto, Raquel afirmou que não considera o episódio uma preocupação para sua gestão. A governadora também ampliou a declaração para defender que a discussão eleitoral em Pernambuco deve se concentrar no modelo de política e de governo que os eleitores desejam para o estado.

“Esse tipo de preocupação eu não carrego. Nem o meu governo carrega. Nosso governo é de todos. E o que está em jogo em Pernambuco, além de tudo isso que nós estamos fazendo, é sobre que tipo de política você quer no Estado. Quem é o governante que você quer que governe o Estado de Pernambuco. É sobre isso.”

Na quarta-feira (23), o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou o bloqueio de até R$ 2,76 bilhões em contas e bens de cinco ex-dirigentes do BRB. Segundo o TCDF, a medida busca resguardar eventual ressarcimento aos cofres públicos diante de indícios identificados em apurações sobre operações realizadas pelo banco com o Master.

O tribunal também determinou o envio de informações de uma auditoria independente contratada pelo BRB para avaliar os prejuízos relacionados aos negócios com o Master. O tamanho definitivo do eventual prejuízo ainda não foi estabelecido.

Investigações chegaram ao STF

A crise envolvendo o banco também ganhou uma dimensão política e institucional com o avanço das investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) e o caso passou a envolver questionamentos sobre relações entre Vorcaro e autoridades públicas e disputas relacionadas à condução das próprias apurações.

Em setembro, o STF começou a analisar se o ministro Alexandre de Moraes poderia ser investigado por uma suposta relação com Vorcaro, a partir de informações encontradas no celular do ex-banqueiro. O julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Também foi retirado da pauta o julgamento de um pedido relacionado à atuação do ministro André Mendonça na condução do caso Master. O episódio levou a uma disputa sobre a relatoria e a forma de condução dos procedimentos relacionados à Operação Compliance Zero.

A reunião entre Raquel Lyra e a Associação Atitude Pernambuco ocorreu pela manhã, como parte da agenda de campanha nesta quinta-feira. Depois do compromisso em Boa Viagem, a candidata segue para um encontro com representantes da Associação de Empresas de Tecnologia de Pernambuco (Aponti), no bairro de Santo Amaro, e, à tarde, uma caminhada em Goiana.