Em agenda em Jaboatão, Raquel Lyra promete novo hospital no Recife

Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), realizou um Porta a Porta em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) anunciou a construção de um novo hospital no Recife. A proposta foi feita durante uma agenda de porta a porta no bairro de Prazeres, nesta quarta-feira (23).

Na ocasião, Raquel destacou ações da própria gestão e prometeu mais investimentos na saúde na cidade.

“O Hospital Geral de Prazeres está reformado e vai continuar sendo reformado. Assim como todos os hospitais do nosso estado. Vamos construir um hospital novo na [Avenida] Agamenon Magalhães, que já, já a gente vai poder iniciar a obra. Vai se chamar Dra. Maria Amélia, em homenagem à primeira médica de Pernambuco [...] Sei que posso fazer muito mais”, afirmou a governadora.











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Ainda nesta terça-feira (23), pouco tempo após a divulgação da rodada mais recente da pesquisa Quaest — que apontou um empate técnico entre a governadora e João Campos (PSB), além de uma queda na aprovação da gestão —, Raquel se mostrou confiante na vitória na disputa pelo governo de Pernambuco.

O levantamento mostra Raquel com 41% das intenções de voto, enquanto João aparece com 39%. Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 8 de setembro, Raquel tinha 43% e João, 37%. A distância entre os dois era de seis pontos percentuais.

“Nós só vamos sair das ruas no dia 4 de outubro, às 17h, com a vitória na mão”, disse.



