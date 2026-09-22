Raquel destaca crescimento de voos internacionais como resultado de investimento no turismo

Governadora e candidata Raquel Lyra afirmou que Pernambuco teve aumento de 9 para 54 voos internacionais, um crescimento de 500%

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra apresentou dados do desempenho econômico de Pernambuco e defendeu que o estado voltou a liderar o crescimento no Nordeste (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Em encontro com representantes do trade turístico, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou o aumento de voos internacionais como um resultado do investimento no turismo em Pernambuco. Segundo declaração dada nesta terça-feira (22), o estado foi de nove voos para 54, um crescimento de 500%.

“Um dado que mostra muito a força do que Pernambuco conseguiu retomar é o reposicionamento do nosso estado como hub logístico internacional do Norte e Nordeste brasileiro”, comentou Raquel no evento, ocorrido em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Na ocasião, a chefe do Executivo estadual afirmou que a economia do turismo em Pernambuco cresceu 100% durante sua gestão, citando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a candidata, os investimentos no setor envolveram infraestrutura turística, recuperação de patrimônio histórico, estradas, saneamento e aeroportos.

Outro tópico explorado por Raquel foi a geração de empregos. Ela relacionou esse ponto às ações realizadas pelo governo em diferentes setores da economia.

“E esses empregos são vocês [do setor do Turismo] que geram. Tudo o que a gente tem feito em Pernambuco, nos mais diversos segmentos da economia, tem sido feito a partir de um diálogo forte com cada segmento sobre o que é importante para cada um.”