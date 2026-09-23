Candidata a deputada estadual pelo PSOL é atingida na cabeça por pedra durante caminhada

Ruana Bezerra foi levada ao Hospital Regional de Ouricuri após ser atingida por uma pedra na cabeça

Ruana Bezerra foi agredida durante agenda no Sertão (Foto: Reprodução/Instagram)

A candidata a deputada estadual pelo PSOL Ruana Bezerra foi atingida por uma pedra no final da tarde de terça-feira (22), enquanto se preparava para iniciar uma caminhada no bairro Santa Maria, em Ouricuri, no Sertão. Segundo a organização Primavera Socialista, à qual a candidata é ligada, a pedra foi lançada em direção à cabeça dela.

Ruana foi encaminhada ao Hospital Regional de Ouricuri, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a organização, ela passa bem, mas ficou abalada após o ocorrido.

Ainda não há informações sobre quem teria lançado a pedra ou sobre as circunstâncias do ataque. A Primavera Socialista afirmou que o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação.

"Como advogada, sertaneja e mãe atípica, minha vida é pautada pela busca por justiça e nenhuma agressão vai nos intimidar. Os ataques são sinal de que estamos fazendo a diferença na nossa região, e enfrentaremos isso com as devidas medidas legais para que nenhuma mulher seja intimidada por estar na política no País", afirma Ruana Bezerra.



Ruana é advogada, mãe atípica e disputa uma eleição pela primeira vez. De acordo com a organização, sua atuação política é voltada à defesa dos direitos das mulheres, das mães atípicas e do acesso à água no Sertão pernambucano.

Em nota, a Primavera Socialista classificou o episódio como um ataque contra uma candidata durante uma atividade política e afirmou que “a violência não pode fazer parte do debate político”.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e furto e um inquérito policial foi instaurado. As investigações seguem em andamento.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 177 episódios de violência política de gênero foram registrados no Brasil em 2026. O caso se soma a essa triste estatística apresentada pelo Tribunal em evento nesta terça, 22, mesmo dia em que o crime contra Ruana foi cometido.



A organização também declarou solidariedade à candidata, à família e à equipe e disse que acompanhará a apuração do caso.

