Mendonça usou helicóptero de ex-sócio de Vorcaro para ir a evento jurídico em Minas Gerais

Aeronave e trajeto terrestre até Itabira (MG) foram organizados pelo Grupo Cedro, de Lucas Kallas, que também repassou R$ 5,2 milhões ao instituto fundado pelo ministro do STF; gabinete de Mendonça nega irregularidade

Recentemente, o ministro André Mendonça deixou a sua participação societária no Iter (Gustavo Moreno/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), viajou em agosto de 2025 a bordo de um helicóptero vinculado ao Grupo Cedro, do empresário mineiro Lucas Kallas, para participar de um evento jurídico na cidade de Itabira (MG).

Kallas é apontado como ex-parceiro de negócios de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e sua empresa também é a responsável por um aporte de R$ 5,2 milhões no Instituto Iter, entidade fundada pelo próprio Mendonça.

Segundo apuração, o deslocamento completo do ministro, do embarque no hangar em Belo Horizonte até a chegada a Itabira, foi organizado pelo grupo empresarial. A missão da aeronave foi registrada, internamente, como "transporte e segurança do ministro do STF André Mendonça", e o compromisso não constava na agenda oficial da Corte.

Comunicação à autoridade aeroportuária

Documentos mostram que, em 3 de agosto de 2025, uma conta vinculada à empresa Cedro Aviação enviou comunicação à administração do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, informando que, no dia seguinte, desembarcaria uma autoridade e solicitando procedimento especial de vistoria e escolta, sob justificativa de "relevância pública" do passageiro. O aviso foi repassado à Polícia Federal, que não localizou pedido formal de apoio partindo de qualquer autoridade e determinou que fosse seguido o procedimento padrão do aeroporto, sem tratamento diferenciado.

No dia seguinte, identificou-se que o passageiro era o próprio Mendonça, embarcado em um helicóptero com prefixo vinculado à Extrativa Mineral, empresa incorporada ao Grupo Cedro em 2020. Houve ainda solicitação para que os veículos da escolta do ministro tivessem entrada liberada no aeroporto sem necessidade de parada na guarita, e para que os vidros das viaturas não precisassem ser abaixados, em razão da mesma justificativa de relevância pública do passageiro.

Vínculo financeiro entre Cedro e o instituto de Mendonça



A relação entre o Grupo Cedro e o ministro remonta a abril de 2024, quando a Cedro Participações firmou com o Instituto Iter um contrato de mútuo conversível - modalidade que permite transformar o valor emprestado em participação societária - no valor total previsto de R$ 5,9 milhões, dos quais R$ 5,2 milhões chegaram a ser efetivamente repassados. O acordo foi encerrado em janeiro deste ano, quando o instituto iniciou a devolução dos valores classificados como empréstimo; no mês seguinte, Mendonça foi sorteado relator das investigações sobre o Banco Master no STF. Mais recentemente, o ministro deixou também sua participação societária no Iter.

Kallas e Vorcaro tiveram histórico de negócios em comum, incluindo participações simultâneas em companhias de capital aberto. A Cedro nega, porém, que isso configure sociedade formal entre os dois empresários, argumentando que a presença de diversos acionistas institucionais nessas empresas - como BNDES e BDMG - não caracteriza vínculo societário direto com Vorcaro.

O que dizem os envolvidos

A Cedro afirmou, por meio de nota, que Vorcaro "jamais teve qualquer relação societária ou vínculo empresarial" com a empresa ou suas controladas. Já a assessoria de Mendonça informou que o deslocamento foi coordenado pela organização do evento - realizado pela seccional da OAB de Itabira em parceria com o Sindicato Metabase -, de natureza "estritamente acadêmica e institucional", sem remuneração ao ministro.

Segundo o gabinete, "toda a logística de deslocamento ficou a cargo da organização do evento" e Mendonça "não participou da definição, da escolha ou da contratação dos fornecedores envolvidos". A assessoria acrescentou que a finalidade informada às autoridades de segurança correspondeu exatamente ao compromisso cumprido: a participação no fórum jurídico em Itabira.