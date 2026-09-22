"Ninguém fez mais do que nós", diz João Campos sobre combate a alagamentos no Recife

Agenda do candidato João Campos (PSB) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, durante entrevista ao PODJÁ, apresentado pelo jornalista Jamildo, nesta terça-feira (22), que ninguém fez mais do que sua gestão no combate aos alagamentos no Recife.

“Eu não tenho nenhuma dúvida que ninguém fez mais do que nós tivemos a oportunidade de fazer”, afirmou o candidato, que pretende ampliar para outras cidades do estado o modelo de obras de drenagem e infraestrutura urbana desenvolvido durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

Na entrevista, ele destacou intervenções realizadas no Recife e afirmou que, caso seja eleito governador, pretende executar dez mil obras em áreas de morro na Região Metropolitana, além da implantação de mil ruas com infraestrutura urbana. A proposta inclui a expansão para outros municípios de programas realizados pela Prefeitura do Recife.

“É por isso, inclusive, que, como governador, a gente lança um compromisso de fazer dez mil obras na Região Metropolitana, na área de morro, fazendo o programa Parceria, como nós fizemos seis mil no Recife”, afirmou.

Segundo o candidato, a proposta também prevê levar para Pernambuco um programa de infraestrutura e resiliência urbana desenvolvido na capital. Ele citou ainda a intenção de realizar intervenções de pavimentação, drenagem e saneamento em ruas da Região Metropolitana.

O candidato relacionou as obras de drenagem às características geográficas do Recife e disse que a cidade possui áreas de morro e planas e, por isso, enfrenta problemas relacionados à subsidência e à elevação do nível do mar.

Ele afirmou que o Recife passou a executar obras estruturadoras de drenagem após a elaboração de um plano hidrológico-hidrodinâmico. De acordo com ele, o documento é necessário para orientar as intervenções e passou por um processo de validação internacional.

“O Recife não tinha isso e demora dois anos só pra fazer esse plano, com a validação internacional que precisa. Tem uma agência espanhola que tem que certificar, então tem um processo internacional de aprovação que demora mais."

João Campos citou obras e reservatórios em áreas como as avenidas Mascarenhas de Moraes e Abdias de Carvalho, além de sistemas de bombeamento. Ele também mencionou intervenções em canais da Bacia do Rio Tejipió, já que a região concentra alguns dos pontos mais complexos de drenagem da capital.

O candidato também afirmou que buscou cooperação internacional para aprimorar o planejamento de prevenção de desastres e que a Prefeitura do Recife recebeu apoio do governo da Holanda para validar o modelo adotado pelo município.