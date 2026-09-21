Raquel Lyra pede desculpas por fala sobre laqueadura: "Me indignei comigo"

Raquel Lyra comentou repercussão de vídeo gravado em 2025 e se disse "indignada consigo mesma" durante evento com setor de saúde no Recife

Governadora e candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD). (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a pedir desculpas, nesta segunda-feira (21), em relação à fala em que sugere que uma mulher seja submetida a uma laqueadura sem o seu consentimento. Ao iniciar sua participação na sabatina promovida pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de Pernambuco (Sindhospe), Raquel comentou o vídeo vazado no último domingo (20) e declarou-se indignada consigo mesma.

"De maneira alguma aquilo se trata de quem sou, o que faço ou pratico. Fiz uma fala equivocada, errada, e, quando vi o vídeo gravado há alguns anos na cidade de Garanhuns, eu me indignei comigo mesma e peço desculpas por isso", afirmou.

Diante da repercussão, Raquel Lyra enfatizou que o conteúdo do vídeo não condiz com sua trajetória, sua identidade ou suas práticas políticas. Além disso, ela aproveitou o momento para destacar a sua atuação voltada à autonomia e à independência das mulheres.

A candidata à reeleição relembrou ações de sua carreira legislativa e executiva, como a autoria da Lei de Direito ao Parto Humanizado em Pernambuco, quando era deputada estadual. Ademais, Raquel salientou que, no período em que esteve à frente da prefeitura de Caruaru, houve a sanção da Lei do Direito ao Nascer Bem, a construção de uma nova maternidade, a criação da Clínica de Saúde da Mulher e a melhoria no atendimento das Unidades Básicas de Saúde.











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No que se refere à atual gestão, Lyra ressaltou a execução do que classificou como o “maior investimento da história do estado” em políticas públicas direcionadas ao gênero, com foco em acesso à informação, planejamento familiar e oportunidades para que as mulheres.

“Ao mesmo tempo, como governadora do Estado, temos feito o maior investimento da história em políticas públicas direcionadas a gênero para que a gente possa cuidar, para que a gente possa dar a elas informação e oportunidade de poder caminhar com seus próprios pés em relação a todos esses temas”, ressaltou.

Relembre o caso

A gravação foi revelada pela coluna da jornalista Andreza Matais, do portal Metrópoles. No registro, feito em maio de 2025 durante agenda no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste pernambucano.

Na ocasião, a governadora ouve o relato sobre uma gestante que estaria grávida do oitavo filho e afirma: “Aí, a gente tem que fazer laqueadura, visse? Aí, a gente bota na fila da laqueadura”. Na sequência, após uma fala da interlocutora que não é possível compreender no áudio, a governadora acrescenta: “Mas faz sem ela saber,”. A declaração gerou forte repercussão na corrida eleitoral e críticas de adversários.

Raquel Lyra relacionou ainda a repercussão do episódio ao contexto da disputa eleitoral. Sem mencionar adversários, afirmou que a divulgação seria “mais uma tentativa de desviar o verdadeiro foco do debate”. “Não é sobre ataques, deve ser sobre propostas”, declarou.



