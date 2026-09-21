Raquel diz que pediu a Lula para que disputa eleitoral não interfira no apoio a Pernambuco

A candidata à reeleição enfatizou a necessidade de blindar a administração pública e as entregas à população da polarização eleitoral

Raquel Lyra (PSD) (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) minimizou os efeitos da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para esta sexta-feira (25). A visita do petista ao estado reforça a aliança com a candidatura de João Campos (PSB), principal adversário na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

Aos jornalistas, Raquel Lyra destacou a relação institucional do chefe do Poder Executivo federal com o Governo de Pernambuco. Além disso, a governadora enfatizou a necessidade de blindar a administração pública e as entregas à população do clima de polarização eleitoral.

Ao ser questionada sobre articulações políticas, Raquel colocou o foco nos resultados práticos e ressaltou um pedido direto feito tanto ao presidente quanto aos ministros.

"A minha fala sempre foi tanto para ele como para os seus ministros, mas fundamentalmente para ele: é de que não permitisse que a eleição de 2026 atrapalhasse o que a gente podia fazer junto pelo nosso estado. E eu quero agradecer a generosidade do presidente nesse sentido", declarou após sabatina promovida pelo Sindhospe.

Segundo a candidata à reeleição, a postura adotada desde o início da sua gestão foi a de buscar cooperação com a União independentemente de palanques, alinhando prioridades para destravar obras e angariar investimentos em áreas essenciais, como a saúde.

Tirando o foco da questão político-partidária, Raquel direcionou a fala para os avanços concretos conquistados por meio do diálogo com Brasília. No setor de saúde pública, ela destacou a construção de novas unidades voltadas ao atendimento materno-infantil no estado.

"Dos quatro hospitais da mulher que estão em construção, dois deles são financiados pelo Governo Federal", afirmou. Ademais, ela mencionou iniciativas como o Hospital da Mulher de Caruaru e a expansão de novas habilitações de serviços para descentralizar o atendimento médico.

Ao reiterar o agradecimento ao Governo Federal, a candidata do PSD reforçou que a prioridade da administração estadual permanece voltada ao desenvolvimento local e à entrega de serviços essenciais, blindando a gestão de atritos político-eleitorais antecipados.

"Eu quero aqui agradecer a parceria que o presidente Lula sempre tem feito com Pernambuco desde o primeiro momento em que foi eleita a governadora do estado. Estive com ele, com seus ministros, em mais de cinquenta vezes que fui pessoalmente a Brasília, pedindo que a gente pudesse trabalhar juntos e destravar projetos importantes, devolver Pernambuco ao protagonismo regional e nacional, e ele o tempo inteiro se colocou à disposição", disse.



