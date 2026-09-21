Veja vídeo de Raquel Lyra sobre laqueadura; governadora pediu desculpas

Vídeo foi publicado pelo portal Metrópoles (Reprodução de vídeo/Metrópoles)

Um vídeo da governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, durante uma agenda institucional no Agreste pernambucano, em maio de 2025, ganhou repercussão no último final de semana por uma fala polêmica dela. O registro, de 13 segundos, foi publicado pelo portal Metrópoles.

Na ocasião, Raquel participava da inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e ao ouvir sobre uma mulher que já teria sete filhos, sugeriu um procedimento de laqueadura sem consentimento.

“Aí, a gente tem que fazer laqueadura, visse? Aí, a gente bota na fila da laqueadura”, disse a governadora.

Em seguida, uma interlocutora respondeu algo inaudível, e Raquel acrescentou:

“Mas faz sem ela saber. Vai.”

O episódio gerou críticas de opositores em meio à reta final da corrida eleitoral. A governadora publicou um vídeo nas redes sociais em que reconhece o erro e se desculpa pela fala. “Como mãe e como mulher, eu sei o desafio que é decidir sobre planejamento familiar. Essa fala minha em nada traduz o respeito que eu tenho às mulheres”, disse