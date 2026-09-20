"A gente não se esconde de problema", diz Raquel em ato em Brasília Teimosa

A candidata percorreu a comunidade acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado que integram sua chapa, Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD)

Agenda de Raquel Lyra em Brasília Teimosa, neste domingo (Amauri Lins/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a apresentar as entregas da gestão como argumento para pedir um novo mandato, neste domingo (20), durante caminhada em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Em discurso aos apoiadores, ela afirmou que seu governo não se “esconde de problema” e associou a continuidade da administração à capacidade de execução.

“Um governo em que a gente não se esconde de problema. Junta gente boa, trabalha e entrega. Vocês sabem que eu sou uma governadora honesta, trabalhadora. Que acorda cedo e dorme tarde. Que faz tempo que não sabe o que é final de semana. Porque a gente quer um governo que entrega”, declarou.

Raquel também mencionou a segurança pública ao defender a presença de “mais laranjinhas nas ruas”, em referência aos policiais militares recém-formados pela corporação estadual.

A candidata percorreu a comunidade acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado que integram sua chapa, Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD). O ato fez parte de uma sequência de compromissos de campanha da governadora no Recife neste domingo.

Encontro com os pais em Boa Viagem

Antes de chegar a Brasília Teimosa, Raquel participou do Giro 55 - minicarreata da sua campanha - pela orla de Boa Viagem. A programação começou pela manhã e seguiu em direção ao Pina e a Brasília Teimosa.

Durante o percurso, a governadora protagonizou um momento mais pessoal da agenda ao encontrar os pais, o ex-governador de Pernambuco João Lyra Neto e Mércia Lyra. Raquel se emocionou com a presença dos dois durante o ato.