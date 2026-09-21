Zohran Mamdani agradece a Lula e chama o presidente de "fonte de inspiração"

No fim da declaração à imprensa, Lula e Mamdani trocaram camisas de futebol (Adam Gray/AFP)

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o brasileiro é uma inspiração. A reunião bilateral ocorreu poucas horas antes do encontro do prefeito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro foi na residência oficial do embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, onde Lula está hospedado.

Mamdani disse que conversou com Lula sobre como resolver os problemas sociais e contou que Nova York é uma cidade muito cara. "O custo de vida é um problema", disse. "Nova York é a terceira cidade mais cara do mundo. Um em cada quatro nova-iorquinos estão na pobreza", disse o prefeito.

"Mamdani é um jovem de 34 anos que governa a cidade mais famosa no mundo. Aquela cidade que todo mundo quer conhecer. A primeira pergunta que fiz a ele foi se Nova York tem os problemas sociais que outros países tem", disse Lula.

"Como Mamdani é uma pessoa muito jovem, espero que ele esteja preparado para seguir como um soldado na luta para diminuir a pobreza", disse Lula, pontuando que essa foi a primeira vez que se encontra com o prefeito da cidade, mesmo tendo visitado a cidade "dezenas e dezenas de vezes".

Críticas à corrida armamentista

Lula criticou os países que, em vez de investir em educação e saúde, estão investindo em armamentos. Citou Japão, Europa, como nações que estão aumentando os investimentos em armas. "Em vez de pregar a paz, estão pregando a guerra", criticou Lula.

No fim da declaração à imprensa, Lula e Mamdani trocaram camisas de futebol. O presidente brasileiro presenteou o americano com uma camisa de seu time, o Corinthians. Mamdani entregou uma camisa de futebol, com New York City escrito no peito, feita especialmente para a Copa do Mundo.

Mamdani, um socialista democrático que surpreendeu o ex-governador Andrew Cuomo nas primárias democratas antes de vencer a eleição geral em novembro, tem sido um favorito e frequente alvo político para os republicanos. No entanto, Donald Trump tem sido frequentemente cordial com Mamdani.

