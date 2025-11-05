Trump reconhece que resultados das eleições não foram bons para os republicanos

Presidente dos EUA, Donald Trump (Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após a noite histórica e vitoriosa para os democratas nas eleições de terça-feira, que são avaliadas como um termômetro político da popularidade do presidente dos EUA, o desempenho do seu governo e com quais partidos os eleitores estão mais alinhados, Donald Trump, admitiu hoje na Casa Branca que os resultados das eleições não foram bons para os Republicanos.

"Não acho que tenha sido bom para os republicanos, não tenho certeza se foi bom para alguém”, disse aos senadores do seu partido. Mas, Trump considerou que a última noite foi interessante e diz ter aprendido muito.

"Pensei que poderíamos ter uma discussão após a imprensa ir embora sobre o que a noite passada representou, o que devemos fazer a respeito disso e também sobre a paralisação do governo, e como isso se relaciona com a noite passada”, declarou aos senadores.

O presidente norte-americano ainda indicou que a ausência do seu nome nos boletins de voto foi o fator mais importante para a derrota dos republicanos, mas culpou além disso o “shutdown” do governo. "Acho que, se vocês lerem as pesquisas, a paralisação do governo foi um fator importante, negativo para os republicanos, e isso foi um fator significativo, e eles dizem que o fato de eu não estar nos boletins foi o fator mais importante. A paralisação é um desastre criado pelos democratas e os radicais democratas no Senado que demonstram zero interesse em acabar com o impasse”, acusou.

O governo dos EUA está paralisado desde o dia 1 de outubro, após o Congresso não ter conseguido chegar a um acordo sobre um novo plano de financiamento, sendo o shutdown mais longo que o país já enfrentou.

Trump acrescentou que se os democratas chegarem ao poder será uma situação muito ruim, porém se fizerem o que ele diz, isso não acontecerá porque e aprovará muitas leis que são boas para o país. O líder dos EUA assinalou também hoje o primeiro aniversário da sua eleição nas presidenciais de 05 de novembro de 2024, que classificou como uma das maiores vitórias da história.

Conquistas dos democratas



Em Nova Iorque, a vitória foi para o democrata Zohran Mamdani, que se tornou o primeiro prefeito muçulmano da cidade. Em Nova Jersey, foi eleita a democrata Mikie Sherrill e na Virgínia se elegeu a primeira mulher prefeita, a democrata Abigail Spanberger. Enquanto na Califórnia foi aprovado um projeto de lei para redesenhar o seu mapa eleitoral a favor dos democratas.

Os norte-americanos também foram às urnas em Cincinnati, Atlanta, Detroit e Pittsburgh. Em todos eles, a vitória foi do partido Democrata. Já os eleitores da Pensilvânia votaram em manter os juízes liberais do Tribunal Supremo.