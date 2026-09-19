Ato aberto no radar de Lula em PE após retorno de Nova York

Aliados avaliam que o presidente vinha fazendo "uma campanha com o pé na embreagem e, só, agora, botou o pé no acelerador"

O presidente Lula (PT) deve vir a Pernambuco no próximo dia 25 (Ricardo Stuckert)

A visita a Pernambuco já consta na agenda do presidente da República, e está prevista para ocorrer no retorno dele de Nova York, onde cumprirá agendas até a próxima terça-feira (22). O que está em debate, agora, é o formato a ser adotado e ainda se seria possível armar uma logística capaz de contemplar, além do Recife, uma passagem pela réplica da casa onde Lula nasceu e passou a infância, em Caetés. O mandatário do Planalto sinalizara intenção de passar por lá.

Na leitura da própria campanha do petista, se faz uma avaliação de que os eventos fechados já não são capazes de atingir novos eleitores. Uma ideia em pauta é replicar, na capital pernambucana, a lógica adotada em 2022, quando Lula comandou caminhada ao lado de Marília Arraes e do próprio João Campos em carro aberto – saindo do Parque 13 de maio e discursando no Pátio do Carmo.

Entre os aliados, se traça uma leitura de que o presidente vinha fazendo, até agora, “uma campanha com o pé na embreagem e, só, agora, botou o pé no acelerador”. No bojo dessa análise, também se avalia que o petista, esta semana, começou a “gastar propostas”, o que andava represado aos olhos da sua base aliada.

Essa movimentação se dá numa espécie de contra-ataque ao ônus, à campanha, gerado pela crise no Supremo Tribunal Federal (STF), que depositou consequências danosas na conta do chefe do Planalto. Na esteira disso, rodar por estados onde ainda é possível crescer, conta a favor. Maceió foi a única Capital do Nordeste onde Lula perdeu em 2022. Em Alagoas, o presidente acumula rusgas com João Henrique Caldas, que concorre ao Governo do Estado após descumprimento de acordo com o petista.

A disputa pelo governo de Alagoas está acirrada entre JHC e o ex-ministro Renan Filho, que encabeça o palanque de Lula. A previsão é de que, no dia 25, Lula case agendas em dois estados do Nordeste. Ele viaja aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU já no próximo domingo (20). Na segunda-feira (21), Lula irá se reunir com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. O presidente brasileiro é tradicionalmente o primeiro a discursar na cúpula da ONU, que se inicia na próxima terça-feira, quando a agenda dele se encerra nos EUA e ele deve retornar ao Brasil com vistas à viagens ao Nordeste, incluindo Pernambuco.

Corujão



O post foi publicado pela manhã, mas João Campos gravou na madrugada desta sexta-feira (18). Após sair do debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste e chegar ao Recife por volta de 1h30, o socialista seguiu direto para casa do cantor de brega funk Anderson Neiff, onde os dois gravaram um vídeo com o autor do brega-funk “Raquel é Pro Max”, anunciando a “virada” MC Gordinho Bolado que, agora, canta: “40 é Pro Max!”. A maratona do candidato terminou mais de 3h.

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Após João Campos postar o vídeo com MC Gordinho Bolado, o zum-zum-zum, ontem, foi de que Raquel Lyra teria deixado de seguir o artista no Instagram.

Flex

Ainda na noite da quinta-feira (17), MC Gordinho Bolado concluiu um jingle para o deputado federal e candidato à reeleição, Lula da Fonte. Trecho da música diz: "Lula é bolado". Na inauguração do comitê do parlamentar, o MC, ainda acompanhado de Raquel Lyra, tomou o microfone e sapecou: "Raquel é Pro Max". O artista anunciou, a Lula, que concluíra a música via FaceTime, horas antes de virar "reforço" da campanha de João Campos.

Dose única



Candidato ao Senado, Eduardo da Fonte visitou, nesta quinta-feira (17), a primeira criança de Pernambuco com Atrofia Muscular Espinhal(AME) a tomar o medicamento zolgensma, através do SUS. O remédio já foi considerado o mais caro do mundo, custando atualmente em média R$ 7 milhões por dose única. Maria Luiza, de São Caetano, contou com o empenho do parlamentar, que protocolou pedidos ao Ministério da Saúde e ao STF, o que possibilitou que a terapia genética entrasse no rol taxativo do SUS, através de jurisprudência firmada pelo ministro Cristiano Zanin.