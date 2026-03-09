Explosivo lançado perto da casa do prefeito de NY é investigado como terrorismo

O incidente ocorreu no último sábado durante uma manifestação anti-islâmica e um contraprotesto junto a Gracie Mansion

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, discursa ao lado da comissária de polícia de Nova York após o ocorrido (LEONARDO MUNOZ / AFP)

Segundo noticiado hoje pela emissora NBC News, nas imediações da residência oficial do prefeito de Nova Iorque, Zohran Mamdani, foi lançado um dispositivo explosivo improvisado, que esta sendo investigado como um possível ato de terrorismo liderado pelo grupo Estado Islâmico.

A comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, indicou que dois suspeitos foram detidos e deverão responder em um tribunal federal. Entretanto, não especificou por que motivo os investigadores estão analisando possíveis ligações com o Estado Islâmico.

“Os suspeitos foram identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi. Mamdani. Os dois viajaram da Pensilvânia e tentaram trazer violência a Nova Iorque. Era um dispositivo explosivo improvisado que poderia ter causado ferimentos graves ou morte”, afirmou Tisch, que acrescentou não existirem até o momento indícios de ligação entre o caso e o conflito no Irã.

O incidente ocorreu no último sábado durante uma manifestação anti-islâmica e um contraprotesto junto a Gracie Mansion. Segundo a polícia, os dois dispositivos foram lançados perto da manifestação, tendo sido verificado depois que um terceiro objeto suspeito não continha material explosivo. Pelo menos um dos artefatos continha um explosivo caseiro considerado altamente instável. “Há imagens que mostram os suspeitos lançando os dispositivos”, acrescentou a comissária.

Mamdani parabenizou os policiais da cidade. “Graças às ações rápidas e decisivas dos agentes da polícia de Nova Iorque, ambos foram imediatamente detidos e os dispositivos retirados das ruas. A situação poderia ter sido muito mais perigosa”, disse o prefeito.