"Recife virou a capital das bets": Raquel critica gestão do PSB em publicação de Lula

"Aqui, desde que a Prefeitura do Recife diminuiu o imposto, é bet pra todo lado", criticou a governadora candidata à reeleição

Raquel relacionou a presença das empresas de apostas na cidade a problemas financeiros e de saúde enfrentados pela população (Sandy James/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) aproveitou uma publicação do presidente Lula (PT) sobre os impactos das casas de apostas para direcionar críticas à gestão do PSB no Recife. Neste sábado (19), Raquel afirmou que a capital pernambucana se transformou na “capital das bets” e associou o avanço do setor à política tributária adotada pela prefeitura.

No comentário feito na publicação do presidente, a governadora citou a redução para 2% da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre serviços relacionados às apostas. A medida foi aprovada pela Câmara do Recife em março de 2025, a partir de um projeto encaminhado pelo Executivo municipal.

“Presidente Lula, esse é um assunto que independe de cores partidárias e atinge famílias no país inteiro. Segundo estudo da USP, as bets podem ter custado até 1,1% do PIB brasileiro. As bets são um verdadeiro mal para o Brasil e para Pernambuco. Aqui, desde que a Prefeitura do Recife diminuiu o imposto, é bet pra todo lado. O Recife virou a capital das bets do Brasil”, escreveu Raquel.

A mudança tributária promovida pela Prefeitura passou a permitir a aplicação da alíquota de 2% em toda a cidade. Antes, empresas enquadradas nas regras do Recentro já podiam contar com o percentual reduzido em áreas específicas da região central. Na justificativa enviada à Câmara à época, o Executivo afirmou que a medida buscava atrair empresas de apostas de quota fixa para o Recife e ampliar a arrecadação municipal.

A crítica atinge diretamente uma decisão tomada durante a gestão de João Campos (PSB), principal adversário de Raquel na disputa pelo Governo de Pernambuco. No comentário, a governadora também relacionou a presença das empresas de apostas na cidade a problemas financeiros e de saúde enfrentados pela população.

“Praças e parques estão entregues a casas de aposta. Nosso povo tá endividado e adoecendo. É preciso juntar as forças e dar um basta nisso!”, acrescentou. A mensagem foi encerrada com a hashtag “#PEcontraBETs”.

A publicação comentada por Raquel reúne relatos sobre problemas provocados pelo vício em apostas, incluindo casos de endividamento e procura por agiotas. No vídeo, Lula questiona o que deveria ser feito pelo governo federal em relação ao setor e manifesta posição contrária aos efeitos das plataformas de apostas.

