Tânia Maria incentiva idosos a votar: 'experiência vale'

Em campanha cívica, a artista que começou a carreira na terceira idade defende a importância do voto, facultativo para maiores de 70 anos

Atriz do filme O Agente Secreto mora no Rio Grande do Norte (Foto: Instagram/ Reprodução)

A atriz Tânia Maria, a Dona Sebastiana do filme “O Agente Secreto”, publicou um vídeo nas redes sociais incentivando outros idosos a votarem nas eleições de 2026. Ela, que começou a ser atriz em 2019, aos 72 anos de idade, comparou a própria trajetória com a importância dos idosos participarem das eleições.

Tânia recorda que já enfrentou o preconceito. "Já me disseram que eu era velha demais pra algumas coisas. E olha onde estou hoje: virei atriz aos 70 anos", afirma na mensagem da campanha. Para ela, essa superação pessoal serve como um espelho para a relevância do voto sênior.

O vídeo faz parte da campanha voto70mais, iniciativa cívica com colaboração de instituições, empresas e organizações que incentiva a participação política de pessoas idosas.

A artista estabelece uma forte conexão entre a capacidade de realização e a participação política. "Não é porque a gente envelhece que não pode mais conquistar as coisas", argumenta Tânia Maria. Ela então aponta o caminho para essa afirmação: "Sua maneira de fazer isso é votando!".

Experiência que vale nas urnas

A campanha lembra que, embora o voto não seja obrigatório para cidadãos acima dos 70 anos, a ausência pode ter consequências. Tânia Maria expressa sua posição ao afirmar que não abre mão de seu poder de escolha. "Eu não deixo os novinho decidir meu futuro não, não deixo mesmo!", declara.

O principal argumento para a mobilização é o valor da sabedoria acumulada. A campanha questiona e responde por que essa participação é crucial: "Se vocês têm mais de 70 anos, votem nas próximas eleições! Sabe por quê? Nossa experiência é fundamental nas urnas", aponta.

"Virei atriz depois dos 70 e ainda quero conquistar muito mais. Vou deixar de votar? Jamais!", conclui.

Leia a matéria original no site do jornal Estado de Minas