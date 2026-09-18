"Pernambuco está pronto para ser líder do Nordeste brasileiro de novo", diz Raquel Lyra na CDL

Em entrevista, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) apresentou dados sobre o desempenho econômico do estado, detalhou propostas para o comércio e comentou os impactos da reforma tributária

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra apresentou dados do desempenho econômico de Pernambuco e defendeu que o estado voltou a liderar o crescimento no Nordeste. (Rafael Vieira/DP Foto.)

A governadora Raquel Lyra (PSD) apresentou propostas voltadas à economia e ao comércio de Pernambuco nesta sexta-feira (18). Em encontro com a Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) no Derby, no Centro do Recife, a candidata à reeleição destacou que a economia do estado voltou a crescer a patamares não vistos há mais de 15 anos, superando as médias regional e nacional.

Segundo Raquel, no primeiro semestre deste ano, Pernambuco foi o estado brasileiro com o maior crescimento no comércio varejista.

"Mais de 80 mil empresas foram abertas. Tudo isso porque melhoramos o ambiente de negócios, reduzimos os prazos de licenciamento e implementamos a Lei de Liberdade Econômica, isentando mais de 900 atividades econômicas da necessidade de alvará. Mais do que tudo, a economia está crescendo porque só há consumo quando há economia girando", afirmou.

Investimentos públicos e segurança no comércio

Raquel enfatizou que o fortalecimento do setor produtivo depende da circulação de renda e citou investimentos em infraestrutura e programas sociais, como o Morar Bem Pernambuco, focado na habitação popular, como impulsionadores para a geração de empregos.

No setor de segurança pública, a governadora apontou avanços em iluminação e videomonitoramento nas áreas comerciais, afirmando que o estado vive um momento de recuperação nos indicadores da área, embora reconheça a necessidade de novos avanços.

"O estado só voltou a crescer porque tivemos capacidade de organizar as contas e garantir recursos. Vamos alcançar, ao longo dos quatro anos do nosso governo, R$ 26 bilhões de investimento em obras públicas, estradas, abastecimento de água e segurança pública. Tudo isso para permitir que Pernambuco cresça, fazendo a transição da reforma tributária e mantendo a nossa economia de pé. Pernambuco está pronto para voltar a ser líder do Nordeste brasileiro", finalizou.