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TRE-PE concede a Raquel direito de resposta no guia de João por falas sobre patrimônio

Decisão do desembargador Fernando Braga Damasceno também envolve publicação da campanha de João Campos nas redes sociais

Amauri Lins

Publicado: 18/09/2026 às 21:43

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Governadora Raquel Lyra/Foto: Rafael Vieira / DP Foto

Governadora Raquel Lyra (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

A campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) recebeu, nesta sexta-feira (18), um direito de resposta no guia eleitoral de rádio e televisão da campanha de João Campos (PSB), principal adversário na corrida pelo Executivo estadual.

A solicitação da Coligação Pernambuco de Coração, de Raquel, se refere ao conteúdo em vídeo onde uma conta-corrente com saldo de R$ 1, incluída na declaração de bens da candidata, é apontada como seu patrimônio declarado.

Na avaliação do desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o material da Frente Popular de Pernambuco incorre em “grave descontextualização” e estaria propenso a induzir o público ao erro.

Os bens declarados por Raquel Lyra à Justiça Eleitoral no pleito atual somam cerca de R$ 360 mil, sendo um apartamento em Jaboatão dos Guararapes no valor aproximado de R$ 290 mil, aplicações financeiras que somam cerca de R$ 70 mil e uma conta corrente no valor de R$ 1.

Em relação ao conteúdo veiculado em rádio e televisão, que teve duração de 29 segundos, foi concedido 1 minuto de direito de resposta no início do programa eleitoral. O material de Raquel deve ser exibido na mesma faixa de horário do vídeo considerado irregular, ocupando as mesmas 210 inserções identificadas pela Justiça Eleitoral.

A decisão envolve ainda um material semelhante divulgado nas redes sociais pelo perfil da campanha de João Campos. Neste caso, o TRE-PE determinou a remoção da postagem e a publicação da resposta na mesma conta, com impulsionamento por tráfego pago no mesmo valor da postagem original, como forma de alcançar o mesmo público.

Em nota, a campanha da governadora afirmou que a Frente Popular fez um “uso ardiloso” das informações apresentadas na declaração de bens e que estaria tentando criar uma “falsa narrativa”. O comunicado aponta ainda que a coligação “atuará com rigor para punir a manipulação de fatos e a disseminação de desinformação no debate político de Pernambuco”.

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DIREITO DE RESPOSTA , João Campos , Raquel Lyra
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