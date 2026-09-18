Raquel Lyra diz que há crime organizado em Pernambuco, mas que estado não está "tomado"

Governadora e candidata à reeleição esteve em encontro com lojistas nesta sexta-feira (18) e comentou sobre economia, segurança pública, comércio, infraestrutura e desenvolvimento de Pernambuco. Na ocasião, ela falou sobre a presença do crime organizado no estado

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) comentou a presença do crime organizado em Pernambuco. A gestora reconheceu a existência de grupos criminosos, mas defendeu que o estado não está “tomado”. A declaração foi feita nesta sexta-feira (18), durante encontro com lojistas na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Recife.

A fala da candidata à reeleição rebate a alegação feita por seu principal adversário na disputa pelo Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), em um debate no último dia 11. Segundo ele, facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estariam presentes de maneira “latente” no estado.

“Combate ao crime organizado em Pernambuco é prioritário e é fundamental para a gente ter o nosso estado liberto. Nós somos um estado e somos de verdade plenamente possíveis. Nós não estamos tomados pelo crime organizado, como se diz. Agora, tem a presença do crime organizado aqui, sim”, afirmou.

Ações de segurança pública e redução de indicadores

Ao responder sobre projetos para a segurança pública, a governadora declarou que o combate às facções não se faz com discurso, mas sim com “atitude, coragem e investimento”. “Tem gente que fala muito sobre isso, mas, na hora de fazer, faz exatamente o contrário”, disparou.

Raquel destacou ações promovidas ao longo de sua gestão, como a reestruturação tecnológica das polícias, o reforço da frota de aeronaves para operações táticas e a ampliação do sistema de videomonitoramento, que saltou de 11 para 1.700 câmeras em operação no estado.

A gestora também ressaltou a integração com as forças federais e sustentou que os investimentos se refletiram no recuo dos índices de criminalidade. Segundo ela, Pernambuco vive “o melhor momento da segurança pública”.

“O resultado disso tudo é uma redução de 40% nos crimes contra o patrimônio em Pernambuco, 20% de queda nos homicídios e 85% de redução nos roubos a coletivos na Região Metropolitana. Precisamos avançar ainda mais, porque Pernambuco ainda figura entre os estados mais violentos do Brasil, mas estamos no caminho certo”, declarou a candidata.

Como estratégia de fortalecimento do setor a longo prazo, a candidata à reeleição lembrou a nomeação recente de 1.200 policiais penais e a realização de concurso público com 3,9 mil vagas para as forças de segurança, prometendo ampliar o efetivo em mais de 10 mil novos agentes em caso de novo mandato.