Reunida com lojistas, Raquel diz estar "pronta para ajudar o Centro do Recife"

Governadora esteve em um encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e expôs propostas para o comércio do Centro do Recife, dizendo estar pronta para ajudar a localidade

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Ao expor propostas para o Centro do Recife, a governadora Raquel Lyra (PSD) diz que se considera pronta para ajudar a região. A declaração foi feita pela candidata à reeleição durante encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), nesta sexta-feira (18).

A sabatina abordou eixos como infraestrutura, segurança, economia e políticas para o Centro do Recife, que é base do comércio na capital pernambucana.

“Nós precisamos habitar o centro. É uma forma diferente de ocupar, e já estamos fazendo e ocupando ele", comentou, ao destacar o plano de transferir secretarias e equipamentos públicos para imóveis antigos e desocupados da área central, com o objetivo de movimentar a economia local e reforçar a segurança.

Entre as estruturas citadas estão a futura sede da Secretaria de Educação no prédio da Neoenergia, na Avenida João de Barros; a Secretaria de Cultura no edifício do antigo Diario de Pernambuco; além do Liceu de Artes e Ofícios, previsto para abrigar uma Escola de Economia Criativa.

A governadora também enfatizou a expansão da habitação na área central por meio do programa Morar Bem Pernambuco e investimentos em parcerias com o Porto Digital.

"O Porto Digital agora tem o maior investimento da sua história. Estava 'capenga', não tinha dinheiro; o Estado não pagava o Porto. É fundamental para colocar startups e nova economia. Inauguramos o 'NERD', um centro de formação e aceleração de startups dentro do centro. E vamos continuar trabalhando para fazer mais", afirmou a governadora.

Apesar de destacar que a área é de responsabilidade da Prefeitura, Raquel disse estar disposta a colaborar para investir em melhorias nesta região da cidade. Ao falar sobre a articulação institucional, Raquel citou que buscou diálogo com a gestão municipal para tratar de ações conjuntas na capital, mas alegou desencontro de agendas.

Ela sustentou que os investimentos estaduais ocorrem de forma apartada de disputas partidárias e destacou o repasse de mais de R$ 500 milhões para obras de infraestrutura e pavimentação nos municípios pernambucanos.





