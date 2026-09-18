Raquel promete escrituras para moradores de Roda de Fogo durante ato no Recife

No discurso, a candidata afirmou que sua gestão entregou mais de 26 mil unidades habitacionais e comparou os números de regularização fundiária com os do governo anterior

Ato de Raquel Lyra em Roda de Fogo (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) prometeu avançar na regularização fundiária de Roda de Fogo, na Zona Oeste do Recife, caso seja reconduzida ao cargo. Em caminhada pelo bairro nesta sexta-feira (18), ela afirmou que os moradores da comunidade terão acesso às escrituras de seus imóveis e colocou as ações de habitação entre as entregas que pretende ampliar em um eventual segundo mandato.

“Roda de Fogo vai ter escritura das suas casas. A comunidade do Bode e tantas outras que esperaram por décadas agora têm vez e têm voz”, afirmou Raquel durante discurso após a caminhada.

A candidata esteve acompanhada da vice, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado que integram sua chapa, Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD). O ato reuniu ainda candidatos proporcionais e aliados da governadora.

Ao falar diretamente aos moradores, Raquel associou a promessa às ações de regularização fundiária e reforma de imóveis realizadas pela atual gestão. Segundo ela, 17 mil escrituras já foram entregues pelo Governo de Pernambuco.

“Vocês têm deixado o nosso governo entrar nas suas casas, reformar as casas, entregar escritura. E esse é um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. Quando a gente chega no território, a gente chega para transformar”, declarou.

A governadora também relatou ter sido abordada durante a caminhada por uma moradora que ainda não havia sido contemplada por uma reforma habitacional. Raquel usou o episódio para defender a continuidade das ações do Estado na comunidade.

“Eu fui numa casa, a mulher me disse ali: ‘Olha, minha casa não foi reformada’. Eu perguntei para ela: ‘Quantas vezes uma governadora esteve dentro da sua casa?’. Se nós chegamos, é porque a gente veio para ficar. Nós não viemos aqui de passagem”, disse.

Raquel compara entregas com gestão anterior

No discurso, a candidata afirmou que sua gestão entregou mais de 26 mil unidades habitacionais e comparou os números de regularização fundiária com os do governo anterior.

“Escritura da casa própria, entregamos 17 mil. O governo anterior, em oito anos, entregou 4 mil”, declarou. Na sequência, emendou: “Me deixa trabalhar que eu sei fazer”.

Raquel também vinculou a atuação do Estado nas periferias a intervenções em áreas de risco e infraestrutura urbana. Ela citou obras em morros e encostas, além da limpeza de canais e da dragagem de rios.

Transporte e segurança entram no discurso

A passagem por Roda de Fogo também serviu para a governadora reforçar propostas apresentadas durante a campanha para a Região Metropolitana do Recife. Entre elas, voltou a citar a meta de climatizar toda a frota de ônibus e a aquisição de 100 veículos elétricos com ar-condicionado.

Raquel mencionou ainda intervenções nos corredores de BRT e em terminais integrados da Região Metropolitana. Segundo a candidata, as medidas buscam reduzir os problemas enfrentados diariamente por quem depende do transporte público para trabalhar, estudar ou acessar serviços de saúde.

Na segurança pública, a governadora voltou a defender a ampliação do efetivo das forças estaduais. Ela afirmou que o governo já contratou mais de 8 mil profissionais e citou a previsão de novas vagas e concursos para o setor.

Na reta final do discurso, Raquel pediu votos para a chapa majoritária e defendeu a continuidade de sua gestão. Ao lado de Priscila Krause, Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha, a candidata afirmou que o grupo reúne diferentes forças políticas em torno de seu projeto de reeleição.

“É uma galera incrível que é do time do bem, que está aqui independentemente de cor de bandeira partidária, para garantir que a gente possa unir o nosso estado. Não em favor de um projeto pessoal de poder, mas de um estado que está dando certo”, afirmou.

