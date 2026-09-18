Mensagens apontam que Vorcaro bancou aluguel de mansão de R$ 250 milhões para contato identificado como "KN"

A PF considera que as iniciais "KN" se referem ao ministro Kássio Nunes Marques, do STF, que nega qualquer relação com o ex-dono do Banco Master

A propriedade fica no Joá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre São Conrado e a Barra da Tijuca (Reprodução/Youtube)

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, indicam que o banqueiro articulou e custeou a hospedagem de um contato identificado como “KN” e do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em uma mansão de luxo no Rio de Janeiro durante o Carnaval de 2025. A locação do imóvel, avaliado em R$ 250 milhões, teria custado aproximadamente R$ 1,45 milhão por uma semana.

A Polícia Federal (PF) considera que as iniciais “KN” se referem ao ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O gabinete do magistrado nega contato com Vorcaro e afirma que ele nunca trocou mensagens nem solicitou qualquer benefício ao empresário.

Mansão no Joá foi reservada por cerca de R$ 1,45 milhão

A propriedade fica no Joá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro situado entre São Conrado e a Barra da Tijuca. O imóvel pertence ao ator e empresário Márcio Garcia e foi avaliado em R$ 250 milhões. Segundo as reportagens, o aluguel para o período do Carnaval custou cerca de R$ 1,45 milhão.

A existência desses diálogos registra tratativas sobre a organização de benefícios e facilidades para os convidados. Os trechos divulgados, entretanto, precisam ser analisados em conjunto com os demais elementos da investigação para determinar a efetiva participação de cada pessoa e se houve alguma irregularidade.

Ministro nega relação com Daniel Vorcaro

O gabinete de Kássio Nunes Marques afirmou que o ministro nunca trocou mensagens com Daniel Vorcaro e nunca pediu nada a ele. A manifestação foi divulgada após os questionamentos sobre a identificação de “KN” nas conversas.

A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que as iniciais correspondam ao ministro do STF. A identificação, conforme as informações publicadas, é uma interpretação dos investigadores, e não uma confirmação apresentada publicamente pelo próprio conteúdo das mensagens.

Os textos trocados indicam que a organização da estadia foi além da simples reserva do imóvel. Os interlocutores de Vorcaro trataram da contratação de um chef de cozinha, garçons e motoristas para atender aos hóspedes durante o período do Carnaval, além de providenciar bebidas de alto padrão, como uísques, vinhos e champanhes importados.

Diálogos datados de 19 de fevereiro de 2025 mostram que Newton Ramos solicitou informações detalhadas sobre a residência para repassá-las ao ministro, e que, naquele momento, ainda havia incerteza sobre a confirmação da estadia. Segundo relatos posteriores, o uso da mansão pelo grupo acabou sendo confirmado nos dias seguintes. As tratativas também mencionam a organização de acesso a camarotes de Carnaval, kits personalizados e um passeio de helicóptero para os convidados.

Tanto Nunes Marques quanto Newton Ramos não se manifestaram sobre os detalhes específicos da organização da hospedagem, limitando-se à nota em que o ministro nega qualquer relação direta com Vorcaro.



