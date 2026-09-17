PF marca depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai dele para o fim de setembro

Os depoimentos fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de intimidação e vigilância comandado por pessoas ligadas a Vorcaro

Henrique Vorcaro e Daniel Vorcaro (Reprodução)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seu pai, Henrique Vorcaro, vão depor à Polícia Federal no dia 30 de setembro. Daniel fala às 14h e Henrique às 16h. A data havia sido remarcada depois que a defesa do banqueiro pediu o adiamento de uma primeira convocação, marcado para a última terça-feira (15). A informação foi apurada com exclusividade pela coluna de Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

Por que os dois foram chamados?

Os depoimentos fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de intimidação e vigilância comandado por pessoas ligadas a Daniel Vorcaro.

Segundo a PF, o grupo batizado internamente de "A Turma" teria sido usado para pressionar críticos do banqueiro, acompanhar autoridades e conseguir informações sigilosas que interessassem a ele.

Henrique Vorcaro é apontado pelos investigadores como uma peça financeira desse esquema desde o início do inquérito. Ele comandava a Multipar, uma empresa que, segundo levantamento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), transacionou mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025, com todo esse montante circulando apenas entre contas do próprio grupo controlado por Daniel Vorcaro.

Na fase mais recente da operação, Henrique chegou a ser preso em Belo Horizonte (MG). Uma delegada e uma agente da Polícia Federal também foram detidas na mesma ação

O que acontece em paralelo no STF

Enquanto isso, a defesa de Daniel Vorcaro tenta reverter sua prisão por outra via. Na quarta-feira (16), os advogados pediram ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que solte o banqueiro e suspenda o processo aberto contra ele na Corte.