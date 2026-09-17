Ao vivo: veja debate com candidatos ao governo de Pernambuco nesta quinta (17)
Encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, na noite desta quinta (17)
Publicado: 17/09/2026 às 17:55
Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra (Karol Rodrigues/DP Foto)
Os candidatos ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) se reúnem em debate, nesta quinta-feira (17), na cidade de Caruaru, no Agreste. O encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste.
Acompanhe:
Foram convidados os candidatos filiados a partidos que atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional.
O debate tem formato voltado principalmente ao confronto direto entre os três candidatos, abrindo espaço para que apresentem propostas e questionem os adversários.
Três jornalistas, representando a Rádio Cultura do Nordeste, a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco, também farão perguntas aos candidatos.