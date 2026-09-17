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Política
ELEIÇÕES 2026

Ao vivo: veja debate com candidatos ao governo de Pernambuco nesta quinta (17)

Encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, na noite desta quinta (17)

Amanda Azevedo

Publicado: 17/09/2026 às 17:55

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Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra/Karol Rodrigues/DP Foto

Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra (Karol Rodrigues/DP Foto)

Os candidatos ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) se reúnem em debate, nesta quinta-feira (17), na cidade de Caruaru, no Agreste. O encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste. 

Acompanhe:

Foram convidados os candidatos filiados a partidos que atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional.

O debate tem formato voltado principalmente ao confronto direto entre os três candidatos, abrindo espaço para que apresentem propostas e questionem os adversários.

Veja também:

Três jornalistas, representando a Rádio Cultura do Nordeste, a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco, também farão perguntas aos candidatos.


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