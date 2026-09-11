Datafolha: Na projeção de 2º turno, Raquel Lyra chega a 51% e João Campos tem 44%

No que se refere ao trabalho da governadora, 65% dos eleitores aprovam, 31% desaprovam e 4% não sabem ou não quiseram opinar

Candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Fotos: Miva Filho e Edson Holanda)

A nova pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira (11) para o cenário de segundo turno mostra a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com 51% das intenções de voto, enquanto João Campos (PSB) soma 44%. A parcela de pessoas que pretendem votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos chega a 4%, enquanto os indecisos são 1% do total.

Os números permanecem os mesmos da última pesquisa Datafolha em que o eleitorado foi consultado sobre o segundo turno, divulgada no dia 28 de maio deste ano. Na ocasião, Raquel também liderava com 51%, enquanto João marcava 44%. Brancos e nulos somavam 4% e indecisos eram 1%.

Avaliação e aprovação de Raquel Lyra

Em relação à avaliação dos participantes da pesquisa sobre a gestão atual de Raquel Lyra, 48% consideram ótima ou boa, 30% consideram regular, enquanto 20% avaliam como ruim ou péssima e 2% não sabem opinar. No comparativo com a última pesquisa, de agosto deste ano, 50% consideravam a gestão ótima ou boa, 30% regular e 18% ruim ou péssima, com 2% sem saber opinar.

No que se refere ao trabalho da governadora, 65% dos eleitores aprovam, 31% desaprovam e 4% não sabem ou não quiseram opinar. Na pesquisa anterior, 66% aprovavam, 29% desaprovavam e 5% não souberam opinar.

A pesquisa ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro e conta com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, além de um nível de confiança de 95%. A consulta foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número de identificação PE-04411/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

