Fux e Mendonça pedem à PF acesso à integra das mensagens de Daniel Vorcaro

Magistrados solicitaram o conteúdo depois que vazaram mensagens trocadas entre o banqueiro e o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro; A divulgação dos diálogos se deu pouco antes da sessão de terça-feira (15)

Os ministros do STF Luiz Fux (E) e André Mendonça (D) (Carlos Moura/SCO/STF)

Os ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediram à Polícia Federal acesso à integra do conteúdo de um dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Antes deles, os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes haviam feito o mesmo pedido, que foi atendido pela corporação.

Fux e Mendonça solicitaram o conteúdo depois que vazaram mensagens trocadas entre o banqueiro e o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro. A divulgação dos diálogos se deu pouco antes da sessão de terça-feira (15), que discutiu os indícios de que Alexandre de Moraes mantinha elo com Vorcaro.

Zanin e Gilmar pediram acesso às mensagens de Vorcaro antes da sessão de terça-feira com o argumento de que precisavam da íntegra do material para subsidiar o julgamento.

Nesta quinta-feira (17), Gilmar usou sua conta no X para repetir as críticas desferidas a Mendonça em plenário quando à condução das investigações sobre o Banco Master. Mendonça se defendeu em um ofício das acusações de que teria usado o caso com intenção política.