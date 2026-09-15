Caso Master: acesse os documentos que tiveram sigilo retirado pelo STF

Documentos e peças processuais são relativos à investigação do Banco Master e do banqueiro Daniel Vorcaro

Estátua da Justiça diante do STF (Fellipe Sampaio/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) disponibilizou os documentos e peças processuais relacionados com parte da investigação sobre o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, originada da Operação Compliance Zero. O STF apura as suspeitas de irregularidades financeiras, fraudes e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Esses processos acabaram provocando uma crise interna sem precedentes no próprio STF envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Entre os arquivos, disponíveis por meio de links zipados ou detalhados, estão os inquéritos (Inq) 5026 e 5035.

O primeiro é o principal, que foi aberto para apurar suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Atualmente, essa investigação mira crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção envolvendo figuras políticas.

Já o Inq 5035 é um desdobramento específico do Caso Master que apura um esquema de manipulação e blindagem digital em favor do banqueiro Daniel Vorcaro. Em contrapartida, crise que envolve o ministro Alexandre de Moraes tramita em uma peça separada, a Petição (Pet) 16662, que também teve foi disponibilizada.

Confira abaixo a lista de arquivos disponibilizados pelo STF:



O material pode ser acessado por meio de dois links: zipado ou detalhado.

Pet 16704 – parte 1 – arquivo único

Pet 16704 – parte 2 – arquivo único

Pet 16704 – parte 3 – arquivo único

Pet 16669 – arquivos zipados

Pets 16704 e 16669 – detalhamento dos arquivos (não zipados)

*Com informações do STF