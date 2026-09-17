João Campos volta a prometer conclusão da Transnordestina em Pernambuco para "disputar com o Ceará"

Candidato ao governo, João Campos (PSB) refez a promessa de concluir a Transnordestina no estado e defendeu que a obra é decisiva para recuperar o protagonismo econômico do Pernambuco.

João Campos (PSB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O candidato ao governo João Campos (PSB) voltou a prometer a conclusão da Transnordestina em Pernambuco para impulsionar o crescimento regional do estado. Em encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife nesta quinta-feira (17), na área central da capital, o socialista afirmou que o projeto deve ser prioridade para “disputar com o Ceará”.

A Transnordestina está com as obras do ramal entre Salgueiro, no Sertão, e o Porto de Suape, no Grande Recife, paralisadas há cerca de dez anos, após o trecho ter sido retirado da responsabilidade da concessionária privada (TLSA) em 2022.

“Temos que ter um concessionário desse trecho de Pernambuco para fazer a disputa com o Ceará. Temos que abrir uma nova frente, tocar uma obra a partir do estado e fazer uma concessão da ferrovia para ter competitividade. Se não, no final do ano que vem, o Ceará chega até Pecém com a ferrovia e a gente não vai conseguir tirar do papel, talvez nunca mais. É um esforço em uma janela de tempo curta”, disse.

No último mês de julho, o governo federal anunciou o repasse de R$ 600 milhões, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), para acelerar a execução de obras da Transnordestina no Ceará.

A Fase I da ferrovia que liga o sul do Piauí ao Porto do Pecém (CE) já tem mais de 80% de execução e tem previsão de conclusão para o final de 2027. Ao mesmo tempo, Pernambuco enfrenta impasses para fazer o projeto da Transnordestina acontecer plenamente.

João afirmou, ainda, que a retirada de Pernambuco da concessão em 2022 não é uma coincidência, mas sim uma decisão de “quem não quer ver Pernambuco crescer”.

“Isso é um ataque ao Estado. A gente também só conseguiu puxar isso para pauta, porque o presidente Lula tem um compromisso com Pernambuco”, disse.

Gestão da Transnordestina

Para destravar o projeto, João Campos anunciou que pedirá ao Governo Federal a transferência da gestão do trecho pernambucano para o Estado.

A proposta prevê ainda a criação de um fundo de financiamento compartilhado entre a União e Pernambuco – no mesmo modelo aplicado ao sistema de metrôs –, seguido da abertura de uma nova concessão privada.

"Não dá para essa obra ficar numa carteira nacional disputando espaço com centenas de outros projetos. Precisamos assumir a responsabilidade direta, revisar o projeto executivo e começar as obras a partir de Suape, garantindo a chegada de carga e a competitividade do nosso estado frente ao Porto de Pecém, no Ceará", declarou o candidato.

Críticas à gestão e plano de R$ 5,8 bi para rodovias

João criticou ainda a atual gestão, alegando que houve “falta de articulação política” que culminou na perda de grandes investimentos regionais para estados vizinhos.

Como alternativa para reestruturar o escoamento produtivo, o socialista também apresentou um plano de R$ 5,8 bilhões para a duplicação e recuperação de rodovias estaduais – citando como prioridades a PE-60, a PE-90, a BR-232 até Serra Talhada e a BR-423 até Garanhuns –, além da criação de um órgão autônomo de planejamento para formar uma carteira permanente de projetos de longo prazo em Pernambuco.





