João Campos diz que crise no STF é uma "cortina de fumaça" para as eleições

Candidato lamentou que a instabilidade no STF esteja desviando o foco do período eleitoral

Candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos (Fto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) classificou a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma “cortina de fumaça” para desviar o foco das eleições. A declaração foi dada nesta quinta-feira (17), durante encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife.

“Ninguém está acima da lei. Qualquer pessoa no Brasil pode ser investigada, pode ser apurada; é importante que siga o devido processo legal e dê o direito à ampla defesa. Agora, eu lamento muito, enquanto cidadão e enquanto líder político também, que a gente veja essa grande confusão institucional instalada a pouco mais de 15 dias das eleições. Na verdade, isso tira o foco do debate presidencial”, afirmou.











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Ainda na ocasião, o socialista declarou que, apesar do momento conturbado do STF e das oscilações de Lula nas pesquisas, mantém plena confiança na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal aliado no pleito.

“Ele tem uma experiência muito forte, tem ligação com o povo, entende do Brasil como ninguém e com certeza vai construir uma caminhada crescente. O tema da eleição, até o momento, não reflete o Brasil real”, acrescentou.