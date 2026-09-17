Em encontro com lojistas, João promete congelar impostos e criar delegacia para o comércio

Candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB) esteve em encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife na manhã desta quinta-feira (17), debatendo temas como aumento de impostos, povoamento do Centro do Recife e infraestrutura econômica para o comércio

Candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em encontro com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) prometeu não aumentar impostos e criar um projeto de segurança pública voltado especialmente para o comércio do estado. As declarações foram feitas nesta quinta-feira (17), no restaurante Coco Bambu, localizado no bairro do Derby, área central da capital.



"Passei cinco anos e três meses como prefeito do Recife e não aumentei R$ 1 de imposto, enquanto o Estado aumentou o ICMS de 18% para 20,5%. Comigo, não contem com agenda de aumento de imposto", declarou João Campos.

Propostas para a segurança e combate aos crimes virtuais

O candidato se comprometeu a criar protocolos e unidades operacionais vinculadas à Secretaria de Defesa Social (SDS) para combater a criminalidade comercial.

Ao criticar a estrutura atual do estado contra os crimes virtuais, João detalhou que pretende criar uma delegacia específica para o setor produtivo, integrar os sistemas de videomonitoramento privados às forças estaduais de segurança e focar na celeridade dos processos contra furtos e roubos.

"Pernambuco só tem uma delegacia de combate a crime cibernético. É completamente insuficiente para enfrentar o crime organizado no meio digital. Vamos criar uma ação específica para a área de comércio e tirar a sensação de impunidade", afirmou.

Projetos de mobilidade, tributação e centro urbano

No eixo de mobilidade, João Campos, o socialista propôs a criação do Centro de Operações Metropolitano e a reformulação do Grande Recife Consórcio de Transporte. Entre as prioridades, citou as obras de triplicação da BR-101 e a elaboração de projetos executivos para a expansão do metrô e a implantação de linhas de VLT.

O prefeiturável também voltou a defender a criação de uma Secretaria Executiva da Transição Tributária. A nova pasta terá o objetivo de dialogar com os setores produtivos e mapear iniciativas de outros estados para evitar a perda de investimentos em Pernambuco.

No âmbito do desenvolvimento urbano, o socialista reforçou a ampliação de incentivos para atrair moradores ao Centro do Recife – citando a reabilitação de imóveis em Santo Antônio e São José – e refez a proposta de parcerias com o Governo do Estado para financiar e ofertar habitações na área central para servidores públicos.