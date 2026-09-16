Em ato com Flávio, Mendonça chama Eduardo da Fonte de 'melancia': "Verde por fora e vermelho por dentro"

Mendonça Filho em comício no Bairro do Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) subiu o tom contra Eduardo da Fonte (PP), nesta quarta-feira (16), ao pedir que seus eleitores não escolham o progressista para a segunda vaga em disputa. Durante comício no Bairro do Recife, ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), Mendonça chamou o adversário de “melancia” — “verde por fora e vermelho por dentro” — e defendeu um voto casado com Carlos Sant’anna (Novo).



“Minha candidatura foi a última a ser apresentada. Eu entrei na disputa praticamente no prazo final, quando ninguém acreditava, porque eu enxergava que estava uma enxurrada de candidatos de esquerda”, disse ao público presente. Mendonça foi o único nome lançado pelo PL em Pernambuco para as eleições majoritárias. Em relação à disputa ao Governo, a sigla declarou neutralidade.

O candidato criticou diretamente o voto em Eduardo da Fonte, que ao lado de Túlio Gadêlha (PSD) integra a chapa oficial da governadora Raquel Lyra (PSD), apoiada por Mendonça. “Quando o cara diz que não é de esquerda nem de direita, é porque ele é de esquerda. Votar em Mendonça Filho e votar em Eduardo da Fonte é tirar um voto meu. Não pode votar em Eduardo da Fonte não”, declarou.

Como alternativa, o liberal defendeu o voto em Carlos Sant'anna, que, segundo ele, seria um representante legítimo do campo conservador. Em pesquisas recentes, Mendonça figura como terceiro colocado na disputa pelas duas vagas pernambucanas à Casa Alta, enquanto Carlos tem ocupado as últimas posições.

“Voto casado em Mendonça e Carlos Sant'anna do Novo, que é de direita, correto e sério, é a segurança de que a gente não vai ter uma melancia lá em cima no Senado Federal. Melancia não dá pra gente não, verde por fora e vermelho por dentro. Então esse daqui é autêntico, eu tenho confiança, merece o voto do povo pernambucano”, disse.



Discurso contra Alexandre de Moraes

Em outro momento de sua fala, Mendonça também teceu críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Com gritos de “Fora Moraes”, acompanhado pelo público, o candidato afirmou que ninguém está acima da lei e que, caso necessário, pode contribuir para um impeachment do magistrado.

“Se for colocado em julgamento, a partir de um processo legal correto, e mostrar claramente o desvio de qualquer ministro do Supremo, eu tenho coragem de botar para fora qualquer ministro”, declarou.