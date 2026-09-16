Raquel Lyra promete acabar com palafitas em Pernambuco: "Temos cenários desafiadores"

Raquel Lyra (PSD) expôs o projeto de retirar famílias de palafitas e ampliar moradia social em Pernambuco, durante sabatina na tarde desta quarta-feira (16)

Governadora Raquel Lyra (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou que pretende acabar com as palafitas e ampliar programa de moradia social em Pernambuco. A proposta foi listada pela candidata entre uma das prioridades em caso de reeleição, durante sabatina com a CNN nesta quarta-feira (16).

Raquel pontuou a expansão do programa Morar Bem PE para atingir 50 mil famílias com moradias novas, reformas e títulos de propriedade, priorizando quem vive em habitações precárias e em áreas de risco no Grande Recife. A gestora trouxe a proposta ao ser indagada sobre o que ainda necessita de avanço em Pernambuco.

“Vivemos num estado, especialmente na região metropolitana, com déficit habitacional muito grande, com muitas pessoas morando em área de risco. Temos ainda cenários muito desafiadores, com pessoas morando em palafitas. Nós vamos acabar com as palafitas em Pernambuco entregando moradia digna, construindo soluções conjuntas e garantindo obras de mobilidade no Grande Recife”, disse a governadora.

Pernambuco enfrenta um déficit de 258 mil moradias, um número que pode ser traduzido em domicílios com habitação precária, coabitação e aluguéis que consomem 30% ou mais da renda familiar, de acordo com a Fundação João Pinheiro. A atual gestão contabiliza mais de 26 mil moradias entregues, diz a governadora.

Ela mencionou ainda a situação do estado ao assumir o governo e avaliou que os três anos e nove meses de gestão foram positivos do ponto de vista da economia, segurança pública e assistência social.

Ao falar de mobilidade, Raquel reconheceu o desafio do trânsito do Grande Recife, reforçando a retomada de obras dos corredores viários, além de destacar a proposta de garantir uma frota de ônibus 100% com ar-condicionado.

“Avançamos com 430 ônibus durante esses primeiros 3 anos e meio; até o final do ano, serão mais de 200 ônibus com ar-condicionado chegando. Nosso compromisso é 100% da frota com ar-condicionado, para que as pessoas possam transitar com mais conforto entre a sua casa, o trabalho e a escola”, afirmou.





