Em carreata pelo Litoral Norte, Raquel cita obras e promete ampliar investimentos

Governadora candidata à reeleição afirmou que o Litoral Norte passou anos à espera de investimentos do poder público

Ao defender o trabalho realizado pelo governo na região, Raquel mencionou a desativação da Penitenciária Professor Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, e intervenções na malha viária do Litoral Norte (Foto: Hesíodo Góes)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) percorreu, neste domingo (13), três municípios do Litoral Norte em mais uma agenda de campanha pela Região Metropolitana do Recife (RMR). Durante a passagem por Itamaracá, Itapissuma e Igarassu, Raquel citou obras realizadas pela atual gestão e afirmou que pretende ampliar os investimentos na região em um eventual segundo mandato.

Ao lado da vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), a governadora afirmou que o Litoral Norte passou anos à espera de investimentos do poder público.

“A gente tem batido recordes de investimento no Litoral Norte de Pernambuco e não vai parar por aqui, não. Se a gente arrumou a casa, destravamos obra, garantimos investimento, o meu compromisso com vocês é de que o melhor ainda está por vir”, declarou Raquel durante a carreata.

Ao defender o trabalho realizado pelo governo na região, a candidata mencionou a desativação da Penitenciária Professor Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, e intervenções na malha viária do Litoral Norte.

Entre as obras citadas estão a restauração da PE-035, no trecho entre a BR-101 e Itapissuma, e da PE-001, entre o Forte Orange e a PE-035, em Itamaracá. Segundo o governo estadual, a intervenção na PE-001 recebeu investimento de R$ 22,3 milhões.

Em outro momento do ato, Raquel adotou um discurso de mobilização eleitoral e pediu apoio à chapa. “Vamos mostrar a força de um povo que não tem dono, mas é dono da sua própria história. Eu conto com vocês porque vocês sabem que podem contar comigo, que podem contar com o nosso time”, afirmou.

A agenda também reuniu prefeitos e candidatos aliados da governadora. Participaram da carreata Paulo Galvão, prefeito de Itamaracá; Júnior de Irmã Teca, de Itapissuma; Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes; Jogli Uchôa, de Araçoiaba; e Jeyson Falcão, de Primavera.