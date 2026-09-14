Raquel Lyra rebate acusação de 'supersalário' feita por João Campos: "Tudo dentro da lei"

Raquel Lyra (PSD) em entrevista coletiva (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), rebateu, nesta segunda-feira (14), a denúncia feita por seu principal adversário, João Campos (PSB), de que estaria recebendo salário acima do teto constitucional. Aos jornalistas, a gestora negou irregularidade e afirmou que todos os vencimentos são legais.

"Eu sou procuradora do Estado. Fui concursada a minha vida inteira. Optei pelo serviço público desde os primeiros anos de atividade profissional na minha vida como advogada da Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, e recebo tudo dentro da lei", declarou.

Além disso, a candidata à reeleição afirmou que sua trajetória é pública e que sua renda está devidamente declarada. "Todo mundo me conhece e sabe muito bem qual é a minha trajetória, de onde vem o meu dinheiro e, por conta também, de toda prestação que a gente faz, as campanhas que a gente faz. Todo meu imposto de renda tá colocado lá", disse, após participação na sabatina promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).

Sabatina

Durante a sabatina, Raquel Lyra afirmou que Pernambuco vive uma "virada de chave", com mais de 200 mil empregos de carteira assinada em três anos e meio de gestão e um quantitativo de 80 mil empresas abertas apenas nos seis primeiros meses de 2026.

"Nós vivemos um momento de virada de chave em Pernambuco, em que a nossa economia voltou a crescer, a ser referência para o Nordeste brasileiro, ultrapassando a média de crescimento do Nordeste e do Brasil", disse.

Além disso, governadora citou investimentos em infraestrutura, como três mil quilômetros de estradas entregues, universalização do acesso à água em cinco anos, além da desburocratização com a regulamentação da lei de liberdade econômica, que dispensou licença para quase 900 atividades.

Sobre qualificação, defendeu a construção de 30 novas escolas técnicas e a universalização do ensino médio integral em parceria com o Sistema S, por meio do programa Trilha Tec.

"A gente se coloca com a responsabilidade e o compromisso da construção de trinta novas escolas técnicas, mas, mais do que isso, da universalização do ensino médio em Pernambuco de maneira integral (...) Agora, estamos abrindo mais cento e uma turmas para que a gente tenha já os meninos e meninas que saem das nossas escolas, podendo ingressar no mercado de trabalho a partir de formação fornecida com apoio do sistema S do nosso estado".