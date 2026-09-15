Capa do livro A Oligarquia dos Poderes (Reprodução)

Um livro recentemente lançado é excelente leitura para entender com um pouco mais de profundidade a crise que vive o STF e o Brasil. "A Oligarquia dos Poderes”, de Joaquim Falcão, é um retrato analítico do complicado momento que o País está vivendo. E descreve com uma linguagem leve, mas precisa, as razões pelas quais chegamos a este ponto e suas consequências. O carioca Falcão é um ícone da área jurídica e membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018.

Sobre o Supremo, fala da questão que trouxe ao atual julgamento: “Esse poder de pauta do Supremo, legal e muitas vezes monocrático do relator, silencia e controla o colegiado. É quase absoluto. Tem sido alvo de grandes questionamentos, sobretudo pela possibilidade de manipulação vinculada a interesses subjetivos e de parentes das autoridades estatais. Nem sempre justificáveis, republicanos”. Premonitório, preciso. Vale a leitura, mais ainda porque acaba com uma frase de Ariano Suassuna, dando o tom da obra. Sem risco de spoiler: “Pernambucanamente, como Ariano Suassuna falou: ‘Não sou otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas, amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem de esperança’”. Vale a leitura, para nos manter com esperanças.

