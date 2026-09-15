Fachin dá intervalo na sessão de julgamento do STF; retorno será às 14h desta terça (15)

No retorno, ministros do STF devem analisar questões como a reunião do caso de Alexandre de Moraes com o de André Mendonça, redistribuindo a relatoria destes casos

O atual presidente do STF. ministro Edson Fachin (Rosinei Coutinho/STF)

O julgamento da análise da abertura ou não de inquérito contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi suspenso pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, por conta da exibição do horário eleitoral gratuito. A sessão retorna às 14h desta terça-feira (15).

No retorno, os ministros analisam a questão de ordem solicitada por Gilmar Mendes. Segundo Fachin, serão discutidas e votadas a suspensão do julgamento desta terça, a possibilidade de reunião das petições que tratam as investigações contra Moraes e Mendonça, sorteio da relatoria dessas petições após a unificação e votação no próximo dia 23; além de serem “certificados os magistrados e tribunais que tenham alguma presença em documento relativo ao Master”.

