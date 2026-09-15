Ministros do STF discutem e alegam que a PF investiga membros da Corte
Moraes alegou possuir testemunhas que detalhariam que Mendonça possuía um direcionamento para investigá-lo. O ministro rebateu: "Mentira"
Publicado: 15/09/2026 às 12:42
Ministros analisam conversas entre Moraes e Vorcaro (Rosinei Coutinho/STF)
A Polícia Federal entrou na pauta do julgamento sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Alguns ministros alegam que a PF investiga membros da Corte e criticam a permanência de delegados em gabinetes de magistrados.
De acordo com o ministro Luiz Fux, em aparte, a PF atua contra o STF e diz que nunca imaginou "a PF peitar um ministro do STF". “A Segunda Turma percebeu uma série de desvios de finalidade na atuação do diretor-geral da Polícia Federal”, denunciou Fux.
O debate levou a uma discussão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Segundo Moraes, testemunhas detalhariam o direcionamento de Mendonça para investigá-lo. "Mentira", rebateu Mendonça.
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Ainda conforme Moraes, o julgamento da acusação contra ele deve ser realizado em conjunto com o Mendonça, previsto para a próxima semana. "A investigação fraudulenta contra mim começou lá atrás", alegou.
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