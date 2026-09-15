Ministro Dias Toffoli se declara suspeito para julgar abertura de inquérito contra Moraes

Toffoli, no entanto, afirmou que irá permanecer na sessão e fará uso da palavra caso seja necessário

Ministro Dias Toffoli durante o julgamento desta terça-feira (15) (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Dias Tofolli, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se suspeito para julgar a análise de abertura ou não de inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que acontece nesta terça-feira (15) no plenário do Supremo.

“Não por me sentir impedido, mas para preservação da corte no ponto de vista de eventuais especulações, declaro minha suspeição desde julgamento. Não me retirarei. Vou continuar acompanhando a sessão e se achar necessário farei uso da palavra”, explicou Toffoli.

O ministro declarou que a posição acompanha as decisões que ele já vem tomando durante os julgamentos da segunda turma do STF. Toffoli foi o primeiro relator, no STF, das investigações relacionadas ao Banco Master.

Ele deixou a relatoria após a Polícia Federal identificar elementos que relacionam o ministro com o Master e Daniel Vorcaro. Na sequência, a relatoria passou para o ministro André Mendonça.













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